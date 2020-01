Le remake de «Space Camp» arrive bientôt à Disney +

Disney se tourne une fois de plus vers son passé pour proposer une nouvelle version de «Space Camp» à Disney +, les scénaristes de Saturday Night Live Mikey Day et Streeter Seidell étant embauchés pour écrire le film. Ils ont également travaillé sur d’autres projets pour Disney +, notamment un gadget Inspecteur et des redémarrages de Home Alone.

La nouvelle version de «Space Camp» sera produite par John Rickard, qui a déjà produit Rampage et Horrible Bosses.

“Space Camp” est sorti en 1986 et jouait Lea Thompson, Kelly Preston, Tate Donovan et un jeune Joaquin Phoenix. Bien que le film ait eu du mal au box-office en raison de son timing, il est sorti quelques mois seulement après l’explosion de la navette spatiale Challenger.

Dans le «Space Camp» d’origine, les jeunes participants d’un camp spatial se retrouvent dans l’espace pour de vrai lorsque leur navette est accidentellement lancée en orbite.

Que pensez-vous du redémarrage de Disney «Space Camp» pour Disney +?

