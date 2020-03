Le rendez-vous théâtral du prince William et de Kate Middleton profite aux efforts de santé mentale

Ce n’est pas trop souvent que nous arrivons à voir le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, avoir un rendez-vous amoureux. En tant que futurs roi et reine occupés, ils ont sûrement besoin de temps pour se détendre et se détendre de temps en temps. Nous avons entendu, cependant, que le duc et la duchesse de Cambridge aiment passer du temps à la maison devant certaines de leurs émissions de télévision préférées avec de la nourriture à emporter, où ils peuvent parler et profiter du temps d’arrêt.

Récemment, le prince William et Kate ont fait une apparition spéciale au théâtre du West End de Londres. Naturellement, il y avait une bonne cause derrière cela. Cela n’a pas été aussi surprenant que leur rare soirée de rendez-vous ait été pour quelque chose d’important non seulement pour eux, mais pour des millions de personnes à travers le monde.

Le prince William et Kate Middleton défendent la sensibilisation à la santé mentale

Nous savons que William et Kate travaillent dur pour de nombreux organismes de bienfaisance et bonnes causes; une chose qui sera toujours une priorité pour eux est la sensibilisation à la santé mentale. En 2016, ils ont collaboré avec le prince Harry pour lancer une fondation appelée Heads Together, une campagne qui vise à aider les gens à parler de la santé mentale et à la soutenir, ainsi qu’à être consciente de la stigmatisation qui l’accompagne. Selon Vogue, Heads Together était l’idée de Middleton. Au cours des dernières années, tous les trois ont travaillé très dur. Il semble que leurs efforts continuent de porter leurs fruits.

Une soirée rendez-vous au théâtre

Les fans ont été ravis de voir que le prince William et Middleton ont apprécié une soirée au théâtre, en regardant une performance de la comédie musicale Dear Evan Hansen. Le spectacle a eu lieu au nom de la Fondation royale, et le couple semble avoir passé un bon moment. Selon People, le couple a pris le temps de parler à l’auteur de la pièce, Steven Levenson, ainsi qu’aux compositeurs. La représentation a eu lieu au Noel Coward Theatre de Londres et le programme du spectacle comprenait une note spéciale du duc de Cambridge. Il a fait savoir à tout le monde à quel point la santé mentale est importante pour lui et sa femme. Il a également indiqué qu’il attend avec intérêt de promouvoir le changement lorsqu’il s’agit de parler de la question. Le prince William a également souligné comment lui et Middleton encourageaient les gens à se sentir à l’aise de parler régulièrement de la santé mentale. Une fois la représentation terminée, le duc et la duchesse ont discuté avec certains des acteurs et ont eu une conversation qui allait encore plus loin dans le sujet de la santé mentale. A en juger par leurs sourires lumineux, ce fut une excellente soirée.

Prince William et Kate Middleton | Max Mumby / .)

Le rendez-vous théâtral du prince William et de Kate Middleton profite aux efforts de santé mentale

Alors, comment, exactement, la performance de Dear Even Hansen a-t-elle profité aux efforts de santé mentale? Eh bien, la comédie musicale est en fait l’histoire d’un garçon nommé Evan qui est aux prises avec certains problèmes dans sa vie. Il a du mal à communiquer avec les gens en raison de son trouble d’anxiété sociale extrême. L’histoire est inspirée d’événements réels et aide les gens à parler de la difficulté de naviguer dans le monde. Dans l’émission, Evan ne veut rien de plus que d’être accepté par les autres; il concocte une histoire d’être ami avec un autre élève – qui est décédé – afin qu’il puisse établir un lien avec la famille de l’élève. La comédie musicale primée est résolue à faire une différence positive. Il y a même une ligne de support texte pour que toute personne qui en a besoin puisse demander de l’aide.