Le renouveau du saut quantique est envisagé pour le paon de NBC [TCA 2020] /Film

Publié le dimanche 12 janvier 2020 par Fred Topel

Le prochain service de streaming de NBC The Peacock n’était pas représenté à la veille de NBC Universal avant la Television Critics Association. The Peacock proposera des reprises de sitcoms NBC classiques Punky Brewster et Sauvé par le gong, mais Jeff Bader, responsable de la planification et de la stratégie des programmes de NBC, a évoqué une autre série qui pourrait également être relancée.

Parlant avec / Film, Bader a déclaré que la série de voyages dans le temps des années 90 Saut quantique est un autre titre à l’étude et a parlé de ce qui a conduit à la reprise de Punky Brewster et Saved by the Bell sur The Peacock.

Quantum Leap a joué Scott Bakula comme le Dr Sam Beckett (ci-dessus), un scientifique qui a inventé le voyage dans le temps. Chaque semaine, il sautait sur quelqu’un du passé pour corriger une erreur qui s’était produite dans l’histoire. Il a fonctionné de 1989 à 1993, et il pourrait sauter dans le 21e siècle.

“C’est celui dont je sais que tout le monde discute”, a déclaré Bader.

En 2009, Syfy a envisagé un redémarrage de Quantum Leap avec une nouvelle distribution, mais ce n’est pas ce que tout fan de Quantum Leap souhaite. Ils veulent Scott Bakula, et idéalement Dean Stockwell comme son partenaire d’hologramme Al. Malheureusement, Bakula est actuellement sur NCIS CBS: New Orleans and Stockwell a 82 ans et n’a pas joué depuis 2015, bien qu’il ait fait un épisode de NCIS: NO avec Bakula en 2014.

L’un des crochets de Quantum Leap était que Beckett ne pouvait que sauter au cours de sa propre vie. Les épisodes se sont donc étendus des années 50 aux années 80. Un Quantum Leap 2020 pourrait faire des histoires des années 80 et 90 comme pièces d’époque.

“C’est vrai”, a déclaré Bader, ajoutant que le réseau explore l’ensemble de son catalogue. “Il y a plus que je pense que nous allons visiter.”

Comment les milléniaux ont sauvé Punky Brewster

Punky Brewster était un spectacle sur la bulle dans les années 80. Cela a duré quatre saisons et a engendré une retombée animée, mais les fans n’ont pas pu la sauver en 1988. Soleil Moon Frye a joué le personnage principal, un orphelin qui devient l’enfant adoptif de Henry Warnimont (George Gaynes). Le renouveau de Peacock voit Frye reprendre son rôle de mère elle-même qui rencontre une jeune fille qui lui rappelle.

“Punky Brewster, c’est comme beaucoup de ces émissions qui ne fonctionnaient pas avec les adultes, allant même jusqu’à The Brady Bunch and Partridge Family et des choses comme ça”, a déclaré Bader. «Punky Brewster a une énorme résonance avec les milléniaux. C’est ce que nous voulons. Nous voyons qu’avec les milléniaux, Soleil Moon Frye, il y a une résonance. Donc, l’idée d’un spectacle avec elle et un enfant, en fait, je pense, va fonctionner pour eux. “

Les enfants qui ont regardé Punky Brewster dans les années 80 seraient plus probablement de la génération X que des milléniaux. Il y a une chance que les milléniaux aient dû l’attraper lors de rediffusions ou sur DVD, mais de toute façon, Punkystans les remercie sûrement de l’avoir ramenée.

Sauvé par le gong

Le paon a confirmé Mark-Paul Gosselaar apparaîtra dans le réveil Saved by the Bell. Bien que The Peacock ne soit pas son département en particulier, NBC Entertainment Chairman Paul Telagdy a déclaré lors de sa session exécutive qu’il était évident de ramener la comédie au lycée.

“Je connais le spectacle et son histoire”, a déclaré Telagdy. «C’est ainsi que je vois toutes ces choses. Vais-je refaire Saved By the Bell? Enfer ouais. Sur la base du contexte de certaines personnes se sont présentées pour ce redémarrage du 90210. Je m’en suis éloigné. Ce n’était pas ce à quoi je m’attendais. Je ne sais pas si c’est une bonne surprise ou une mauvaise surprise. Tracey Wigfield le fait. J’ai croisé Mark-Paul Gosselaar. Ils en sont tous ravis. “

On pourrait également mesurer l’affection envers Saved By the Bell par la popularité du restaurant pop-up The Max. Les fans du spectacle faisaient la queue ou faisaient des réservations pour manger au restaurant de la série. Vont-ils s’abonner à un autre service de streaming pour voir Zack Morris and co. encore? Nous verrons.

