Le repas final de Kendall Jenner comprendrait de la nourriture pour la famille et l’action de grâce

Kendall Jenner est un mannequin de renommée mondiale et l’un des membres les plus célèbres de la famille Kardashian-Jenner. Elle a connu la gloire avec Keeping Up with the Kardashians, aux côtés de ses frères et sœurs, mais son cheminement de carrière s’est beaucoup écarté du reste de la famille.

Plutôt que d’éclabousser les détails de sa vie amoureuse sur les médias sociaux, Jenner préfère garder les choses plus privées et parle rarement de sa vie personnelle dans des interviews. Pourtant, il n’a pas peur de parler de certaines choses, notamment sa nourriture préférée – et ce qu’elle choisirait pour son dernier repas.

Quel serait le dernier repas de Kendall Jenner?

Dans une récente diffusion de photos, Jenner a posé pour des recréations photographiques d’installations artistiques emblématiques de Maurizio Cattelan. Bien que les photos soient frappantes, l’interview qui l’accompagne donne également beaucoup de discussions aux fans.

Jenner a été posée une série de questions aléatoires mais intimes, y compris quel est son voyage préféré (elle a répondu «vie») et ce qu’elle porterait à ses propres funérailles.

Dans la veine des derniers choix de la vie, on a demandé à Jenner ce qu’elle choisirait de manger pour son dernier repas sur terre, ainsi que l’emplacement de ce dernier repas et avec qui elle s’entourerait. Sans manquer un battement, Jenner a répondu qu’elle choisirait Thanksgiving et la nourriture des Fêtes. Elle a choisi Palm Springs comme lieu et pour ses invités, elle choisirait sa famille et ses amis.

Les repas de Thanksgiving de Kardashian-Jenner sont généralement traditionnels

Alors que beaucoup de familles font de gros pour Thanksgiving, le clan Kardashian-Jenner va vraiment trop loin. Différents frères et sœurs ont organisé le repas des Fêtes au cours des dernières années, dont Khloe Kardashian, qui, semble-t-il, aime cuisiner et cuisiner pour les Fêtes. Pour les vacances de Thanksgiving 2019, KenJenner a donné à chacun un aperçu de la célébration de la famille, révélant ainsi son propre amour pour les vacances.

Pendant l’Action de grâces, Jenner a partagé quelques clichés de la propagation de la famille, qui comprenait des plats de vacances très traditionnels tels que des macaronis et du fromage, une purée de pommes de terre, des haricots verts et une énorme dinde rôtie.

Les Kardashian-Jenners adorent également les desserts de Thanksgiving. L’année dernière, la star de la table était un gâteau extravagant qui a été fait et décoré pour ressembler à une dinde parée.

En plus des photos de la nourriture délicieuse, Jenner a également partagé quelques selfies, portant des bois de renne, buvant un verre de vin de fête et profitant du meilleur de la saison.

Qui Kendall Jenner inviterait-elle à son dernier repas?

Kendall Jenner | Karwai Tang / WireImage

Comme Jenner l’a admis, sa famille serait la première sur sa liste d’invitation à son dernier repas. Sa famille comprend sa mère, Kris Jenner, Caitlyn Jenner, Kim Kardashian West, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Rob Kardashian et Kylie Jenner, ainsi que de nombreux neveux, nièces, tantes, oncles et cousins. Jenner a également des frères et sœurs par alliance, y compris des personnalités de premier plan comme Brody Jenner et Brandon Jenner.

Kendall Jenner a également des amis proches qu’elle voudrait à ses côtés pour son dernier festin. Certains de ses amis les plus proches incluent d’autres modèles célèbres, tels que Bella Hadid, Gigi Hadid et Cara Delevingne. Elle considère également Hailey Baldwin, la femme de Justin Bieber et un mannequin populaire, comme une amie personnelle proche – elle a même assisté à son mariage avec la pop star.

Jenner a plusieurs des mêmes personnes dans son groupe d’amis que sa sœur cadette, Kylie Jenner, et les deux traînent souvent ensemble. Quant à savoir si un petit ami pourrait la rejoindre ou non lors de son dernier repas, Kendall Jenner est restée discrète.