«Le résident» combat le coronavirus grâce à un don à l’hôpital d’Atlanta

Le personnel du Chastain Park Memorial prête main forte à ses collègues médecins d’Atlanta.

Quelques jours seulement après l’arrêt de la production de la saison 3 du coronavirus, le drame Fox a fait don de boîtes d’équipements de protection individuelle au Grady Memorial Hospital, situé à Atlanta, où The Resident filme.

«À toute l’équipe @theresidentonfox, merci pour ce don incroyablement généreux de #PPE de votre ensemble, y compris les robes, les masques, les gants et tout ce dont nos professionnels de la santé ont besoin pour fournir des soins sécuritaires à notre communauté pendant # COVID19», Karen Law, rhumatologue à Grady, a écrit sur Instagram.

«Hier, j’ai eu une discussion sérieuse avec les résidents sur la façon dont, bien que les fournitures soient faibles, il est peu probable qu’une cargaison magique de masques arrive», a-t-elle poursuivi. «Et pourtant, une cargaison magique de masques est arrivée, sous la forme de ce geste très généreux. Ce type de soutien communautaire est très important pour nos #producteurs de première ligne qui font de nombreux sacrifices pour doter nos hôpitaux et prendre soin de notre communauté. »

Le don intervient alors que les hôpitaux du pays se préparent à un afflux de patients atteints de coronavirus, ce qui est prévu à mesure que les tests deviendront plus facilement disponibles aux États-Unis. Au cours des dernières semaines, les Centers for Disease Control and Prevention ont exhorté les résidents à pratiquer la distanciation sociale et à contribuer à freiner la propagation du coronavirus, afin d’éviter que le système de santé ne soit submergé par de nouveaux cas de COVID-19.

The Resident est l’un des plus de 100 spectacles (voir la liste complète ici) pour suspendre la production au milieu des préoccupations concernant le virus. L’épisode 21 (sur 23 dans la saison 3) était en cours de tournage lorsque la production a été suspendue, mais il n’y a actuellement aucun mot sur la façon dont le spectacle traversera une saison potentiellement inachevée.