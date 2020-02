Le résidu ectoplasmique de Slimer et le fantôme de bibliothèque dans «Ghostbusters» [It Came From the 80s]

Il est venu des années 80 est une série mensuelle qui rend hommage aux créatures monstrueuses, mortelles et souvent visqueuses qui ont fait des années 80 une décennie d’horreur si fantastique.

Là où il y a Ghostbusters, il y a Slimer. Le fantôme gourmand n’avait même pas de nom lors de sa première apparition, et les esprits derrière Ghostbusters II n’étaient même pas sûrs de le faire entrer dans le mix. Pourtant, la présence de Slimer dans les deux chasseurs de fantômes et le dessin animé Real Ghostbusters l’a rendu extrêmement populaire auprès des enfants, ce qui a fait pencher la balance indécise dans la suite. À son tour, il a solidifié la vapeur en itinérance complète de classe 5 en tant qu’élément principal de la franchise.

Dans le script de Ghostbusters, Slimer n’avait pas de nom. Il était appelé le fantôme d’Onionhead, décrit comme une chose nauséabonde ayant une affinité pour la boue. Réalisateur / Producteur Ivan Reitman a comparé le spectre à Bluto d’Animal House, et il était considéré comme le fantôme de John Belushi. Concevoir le fantôme Onionhead de John Belushi ne s’est pas avéré aussi facile que cela puisse paraître. Les cadres et les écrivains avaient beaucoup d’idées spécifiques, rendant le long processus de conception de ce fantôme particulièrement difficile pour l’équipe d’effets visuels de Boss Films Studio, et l’artiste et sculpteur d’effets Steve Johnson en particulier.

Selon Johnson, les délais imminents ont mis la pression sur la sculpture du design final, et une aide de cocaïne l’a aidé à le clouer.

Quant à la mise en œuvre du fantôme adorable à l’écran, la conception et la sculpture de Johnson ont été transformées en marionnettes en latex mousse. Marionnettiste Mark Wilson monta dans la marionnette pour opérer le mouvement du corps et des bras de Slimer, ses jambes vêtues de noir pour les cacher. Des marionnettistes hors caméra contrôlaient les expressions faciales de Slimer. Les parties de Slimer ont été tournées contre un écran noir, et les images ont ensuite été superposées avec le reste du film, ce qui lui a donné cet effet translucide. Essentiellement, beaucoup de marionnettes et astuces de caméra intelligentes. Oh et Reitman a exprimé Slimer.

La même méthode a été utilisée dans la création de la première introduction du film au monde du surnaturel, le fantôme de bibliothèque quelque peu terrifiant. Ruth Oliver jouait la version silencieuse et tamisée du spectre parcourant les étagères de la bibliothèque. Quand Venkman (Bill Murray), Stantz (Dan Aykroyd) et Spengler (Harold Ramis) la contrarie avec suffisamment de bruit, sa façade humaine laisse place à une apparence bien plus macabre. Comme Slimer, Johnson est également derrière son design.

L’équipe a préparé Oliver à utiliser comme base pour construire une version horriblement animatronique du personnage. Les traits humains étaient allongés et déformés dans des proportions effrayantes, et le costume était gréé pour déchirer et exposer le corps macabre en dessous.

Boss Films et Johnson ont livré deux fantômes mémorables aux extrémités opposées du spectre de la peur, parmi une mer de créatures remarquables pour l’une des meilleures comédies surnaturelles des années 80: la mascotte adorable de la franchise et le bibliothécaire menaçant qui a offert une introduction palpitante initiale aux Ghostbusters. Ce dernier a servi de passerelle personnelle vers l’horreur.

C’est Slimer, cependant, qui s’est avéré être l’une des créatures les plus durables des années 80.