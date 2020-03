Le retard de Black Widow pourrait-il changer le calendrier de la phase 4 des studios Marvel?

Black Widow devenant le dernier film à être repoussé à cause du coronavirus, cela pourrait-il entraîner un changement d’horaire pour le reste de la phase 4 de Marvel Studios?

La semaine dernière, Disney a confirmé qu’ils retarderaient les dates de sortie de Mulan et du film Fox-Marvel toujours maudit, The New Mutants, en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus. Cela a ensuite conduit à des spéculations sur la prochaine Black Widow de Marvel Studios. Eh bien, aujourd’hui, il a finalement été annoncé que Black Widow sera retardé indéfiniment et retiré de sa date de sortie initiale en mai.

Malgré le film qui se déroule avant Avengers: Infinity War, Black Widow est le début de la phase 4 de Marvel Studios, qui comprendra également des émissions de télévision. Compte tenu des circonstances actuelles, les salles de cinéma pourraient ne pas ouvrir avant la fin de l’été. Cela pourrait signifier que août ou septembre serait la date de sortie la plus rapprochée. Cependant, un autre problème auquel Marvel Studios est confronté en ce moment est que la production sur The Falcon et The Winter Soldier, WandaVision et Loki est également en attente. Cela signifie que The Falcon and The Winter Solider et WandaVision pourraient également manquer leurs dates de sortie Disney Plus.

Une solution que Marvel Studios pourrait envisager est de déplacer toutes les dates de sortie de la phase 4. Nous avons donc pu voir Black Widow passer à la date de sortie du 6 novembre d’Eternals, d’Eternals au spot du 12 février de Shang-Chi, etc. Du côté de la télévision, The Falcon et The Winter Solider pourraient passer à la fenêtre de sortie originale de WandaVision en décembre. Étant donné que The Falcon et The Winter Soldier et WandaVision ont déjà des mois de tournage à leur actif, cela pourrait leur donner suffisamment de temps pour terminer le tournage s’ils devaient recommencer à la fin de l’été. Il est également courant que les émissions de télévision continuent de filmer au début de la saison.

Néanmoins, changer les dates de sortie de Disney Plus sera beaucoup plus facile que pour les films. Quoi qu’il arrive, il est clair que Marvel Studios a des décisions importantes à prendre avec leurs futures dates de sortie compte tenu de leur histoire interconnectée massive. Néanmoins, il semble que le déplacement des dates de sortie vers des dates existantes déjà revendiquées par Marvel Studios pourrait être la voie la plus simple à prendre.

Pensez-vous que le retard de Black Widow repoussera la phase 4? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Black Widow:

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action des Marvel Studios, «Black Widow», Natasha Romanoff, alias Black Widow, confronte les parties les plus sombres de son registre lorsqu’une conspiration dangereuse ayant des liens avec son passé survient. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations rompues laissées dans son sillage bien avant de devenir vengeance.

Réalisé par Cate Shortland à partir d’un scénario écrit par Eric Pearson basé sur une histoire de Jac Schaeffer et Ned Benson, Black Widow des Marvel Studios met en vedette Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters et Rachel Weisz.

Black Widow est en attente indéfiniment.