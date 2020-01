Le retour de Los Lobos et une spéciale «Votre visage me sonne», à l’occasion du 30e anniversaire d’Antena 3

La première télévision privée en Espagne est née le 25 janvier 1990. Ce jour-là, Antena 3 Televisión a commencé à diffuser. Peut-être qu’à cette époque, ses conducteurs ne pouvaient pas imaginer que 30 ans plus tard, il ferait partie de l’un des groupes de communication les plus importants d’Espagne aujourd’hui, étant l’un des grands moteurs de l’industrie audiovisuelle espagnole. Antena 3 a maintenant 30 ans et ses dirigeants ont décidé de la célébrer avec style, avec des livraisons spéciales de ses principaux programmes et des actions exceptionnelles dans les réseaux sociaux.

Logo anniversaire 3e antenne

Réunion de Griso y Prats

Ce programme spécial est ouvert par Susanna Griso et Matías Prats ce jeudi 23 janvier. C’est sans aucun doute l’un des couples de présentateurs de l’actualité la plus mythique de notre petit écran, alors maintenant les deux ils se retrouvent à ‘El hormiguero’ dans une livraison spéciale dans laquelle ils passeront en revue leurs meilleurs moments devant ‘Antena 3 noticias’. D’un autre côté, le vendredi 24 janvier, il y aura des livraisons spéciales de «La roulette de la chance», «Maintenant je tombe! et ‘Boom!’, également dédié à la célébration du 30e anniversaire de la chaîne avec des questions spéciales sur l’histoire de la chaîne et avec la participation de certains des visages les plus emblématiques d’Antena 3.

Spéciaux du concours

De cette façon, Jorge Fernández présentera une livraison spéciale de «La roulette de la chance» à laquelle participeront trois personnes anonymes mais avec trois visages emblématiques d’Antena 3 en couple. De cette façon, nous verrons Manu Sánchez, animateur de «Antena 3 Deportes» et visage de la chaîne depuis sa première année; Mar Saura, qui au début était une hôtesse de «La roulette de la fortuna» et a ensuite présenté «Regardez-moi», et Minerva Piquero, la présentatrice de l’époque pendant quatorze ans. Dans l’après midi, Arturo Valls s’occupera d’une spéciale «Maintenant je tombe! dans lequel les candidats seront Pepón Nieto («Los Hombres de Paco»), Jandro («El hormiguero»), Roberto Brasero («Votre temps»), Pablo Puyol («Un pas en avant», «Votre visage me sonne»), Jordi Coll («Le secret du vieux pont», «Votre visage me sonne»), Poty (programmes chorégraphiques), Elena Furiase («Le stage» ), Alicia Senovilla («Como la vida»), Silvia Jato («Pasapalabra»), Irma Soriano («La roulette de la fortuna») et Angy («Physics or Chemistry» et lauréate de la première édition de «Tu cara me ça sonne ‘).

Manel Fuentes dans «Votre visage me sonne»

«Votre visage me sonne» dédié à Antena 3

Pour sa part, ‘Boom!’ Il participera également à ces spéciaux pour le 30e anniversaire et le fera deux fois. D’une part, le programme recevra le prix Guinness pour être devenu le programme qui a décerné le prix le plus élevé jamais remporté dans un concours quotidien et Los Lobos retournera dans l’espace pour affronter Los Dispersos dans une livraison qui mettra en jeu un bateau de 100 000 euros et dont les questions seront liées aux 30 ans de la chaîne. Ce sera l’un des grands spéciaux avec deux épisodes uniques de l’émission de talents «Tu cara son sonna». En février, une livraison sera émise avec des performances emblématiques et des invités surprise et en parallèle, il y aura un autre gala spécial aux heures de grande écoute dans lequel toute l’histoire de la chaîne est avec les chansons les plus emblématiques que nous avons entendues dans les programmes et les séries de la chaîne.

Les nouvelles tournent aussi

D’un autre côté, ‘Antena 3 Noticias’ et ‘Public mirror’ célèbreront l’anniversaire avec des mentions spéciales dans leurs différentes émissions, tandis que laSexta consacrera des interviews et des clins d’œil à ses programmes d’information et de divertissement et se souviendra de certains des meilleurs moments du groupe Atresmedia. Atresplayer Premium va quant à lui collecter les premiers programmes de la chaîne ou ceux qui d’une manière ou d’une autre ont marqué l’histoire de la chaîne. Les téléspectateurs auront donc la possibilité de revoir certaines livraisons de ces espaces mythiques de notre télévision.

Juanra Bonet et Los Lobos de ‘Boom!’

Le “défi des 30 ans”

D’autre part, Atresmedia souhaite que son public participe également à la célébration et ouvrira donc certains de ses programmes et espaces aux téléspectateurs pour la première fois de son histoire. En outre, Des tirages au sort et des jeux ont été organisés pour que les internautes s’impliquent également en ligne dans la célébration et le “30YearsChallenge” a été organisé. afin que tous ceux qui souhaitent télécharger une photo de lui de 1990 et une autre de 2020. En parallèle, un site spécial a été créé sur le site Antena 3 où le meilleur de ces trois décennies de vie dans la chaîne sera passé en revue. Enfin, notez que à partir du lundi 27, les présentateurs et acteurs raconteront leurs anecdotes et souvenirs dans les réseaux de la chaîne Au cours de ces 30 années, une anecdote aura lieu dans les Histoires d’Antena 3 et des infographies seront publiées qui collecteront les données les plus intéressantes de ces 30 années.

.