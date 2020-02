Le retour de Sophie était-il préfiguré dans l’épisode de la trilogie de Kevin?

Le 28 janvier, This Is Us a clôturé le dernier chapitre de la romance du livre de contes de Kevin (Justin Hartley) et Sophie (Alexandra Breckenridge) – ou l’ont-ils fait? Le drame de NBC s’est penché sur la relation de 30 ans du couple et a suggéré que les deux parties sont prêtes à aller de l’avant. Cependant, les téléspectateurs ne savent toujours pas si cela signifie que Sophie et Kevin ne «s’installeront jamais» jusqu’à ce qu’ils soient finalement ensemble ou qu’ils trouvent leur partenaire parfait ailleurs. Alors Sophie reviendra-t-elle à This Is Us après l’épisode de trilogie de Kevin? Une scène de “A Hell of a Week: Part Two” fait penser aux fans que ce n’était pas le dernier au revoir.

Sophie et Kevin disent quand ils se reverront dans “This Is Us” Saison 4 Episode 12

Dans This Is Us Saison 4 Episode 12, Kevin et Sophie reçoivent un peu de fermeture de nos jours. Au début, Kevin reçoit un appel téléphonique et Sophie pleure. Sa mère, Claire (Jennifer Westfeldt) est décédée, succombant à la sclérose en plaques (SEP). Et bien que Sophie ait un fiancé – la subvention actuellement sans visage – elle tend la main à Kevin parce qu’elle sait qu’il comprend ce que cela fait de perdre un parent.

Après l’appel, Kevin vole immédiatement de Los Angeles à Pittsburgh pour soutenir son ex-femme. Il assiste aux funérailles et Sophie partage une histoire sur son «spot» avec sa mère – un café local à New York – où ils ont partagé les meilleurs moments ensemble. Cependant, Sophie a reçu la nouvelle de la mort de sa mère dans ce même café et note qu’elle ne pourra jamais revenir.

Plus tard, Kevin arrive à la réception et Sophie lui demande de l’emmener. Finalement, ils se retrouvent au camping où ils découvrent tous les deux que Jack (Milo Ventemiglia) est décédé. Kevin dit:

Je n’ai jamais pensé que je pourrais revenir ici. Mon enfance s’est terminée ici. Pendant longtemps, cet endroit, toute cette ville, tout ce que je voulais, c’était de m’enfuir. Puis un peu de temps passé et j’ai commencé à me souvenir des bonnes choses à ce sujet… Cet endroit me rend toujours triste. Mais je n’en ai plus peur. Vous allez pouvoir retourner dans ce café, Soph. Cela prend du temps.

Ensuite, Kevin et Sophie regardent enfin la fin de Good Will Hunting et maintenant, il est temps de dire au revoir. Mais avant eux, Kevin dit: “Je vous verrai la prochaine fois que quelqu’un mourra.”

En réponse, les lèvres de Sophie se courbent vers le haut. «Je suis déjà impatiente de le faire», dit-elle.

Les fans de «This Is Us» prédisent comment Sophie reviendra

Malgré leur passé rocheux, le lien entre Kevin et Sophie est solide et ils apparaissent vraiment quand cela compte le plus. Et même si les fans de This Is Us ne sont pas sûrs que le couple se réunira de manière romantique, il est possible que le retour de Sophie soit dans les cartes pour l’avenir.

Après les adieux de Sophie et de Kevin, certains fans se sont demandé si la ligne “Je vous verrai la prochaine fois que quelqu’un mourra” préfigure la réunion du couple. Maintenant, étant donné le diagnostic de déficience cognitive légère de Rebecca et le flash-forward concernant la finale de la saison 3, qui apparemment représentait la matriarche Pearson sur son lit de mort, de nombreux téléspectateurs pensent que Sophie reviendra lorsque Rebecca sera décédée.

«Est-ce que cela laisse présager? Vont-ils enfin se reconnecter à la mort de Rebecca? », A écrit un fan de Reddit.

“Mon cœur s’est brisé de nouveau quand j’ai réalisé que ça allait probablement être les funérailles de Rebecca”, a tweeté un autre fan.

Mais même si Sophie revient quand Rebecca meurt sur This Is Us, les fans ne sont pas convaincus qu’elle se retrouvera avec Kevin – ou même la fiancée enceinte dans la finale d’automne de la saison 4.

«Je pense que cela signifie qu’elle restera dans sa vie, comme elle pourrait très bien venir pour cette dernière scène avec Rebecca. Mais ils ne seront pas nécessairement ensemble », a écrit un fan de Reddit.

L’équipe ‘This Is Us’ taquine les prochaines étapes pour Kevin et Sophie

Peu importe ce qui se passe, il est possible que Sophie soit de retour dans la vie de Kevin plus tôt que vous ne le pensez. En parlant à TVLine le 28 janvier, Hartley a taquiné Grant – le fiancé de Sophie – pourrait apparaître à la fin de la saison 4 de This Is Us.

Lorsque la publication a demandé si les fans rencontreraient Grant avant la fin de la saison, l’acteur a plaisanté: «C’est John Stamos». Hartley a ensuite ajouté: «Le rencontrerons-nous d’ici la fin de la saison? Probablement. Mais hein, peut-être? Peut être. Peut être.”

Comme toujours de l’équipe de This Is Us, ce n’est pas exactement une réponse directe. Mais même ainsi, il est probable que l’histoire de Kevin et Sophie n’est pas terminée, car l’épisode a encore laissé les personnages avec des sentiments compliqués.

Dans une interview avec Entertainment Weekly, le producteur exécutif Isaac Aptaker a déclaré:

C’est vraiment compliqué. Lorsque vous avez eu quelqu’un dans votre vie que vous aimez et avec lequel vous avez ce lien – d’une part, il est incroyable et il est tellement favorable et il la tient à travers cette journée et il est associé à tant de merveilleux souvenirs, en particulier dans le [preteen] temps. Et puis d’un autre côté, ils ont divorcé, ils se sont remis ensemble, il l’a en quelque sorte quittée encore une fois de façon vraiment terrible. Il est la source de beaucoup de douleur. C’est donc beaucoup d’avantages et d’inconvénients très compliqués, le tout dans un très bel emballage.

Néanmoins, les fans devront simplement attendre et voir ce qui se passe alors que This Is Us continue.

“De toute évidence, l’histoire d’amour entre Kevin et Sophie est si vaste et si profonde et s’étend sur toutes ces décennies qui ont été la mère de qui que ce soit d’autre que Sophie, les gens en ressentiront beaucoup”, a déclaré la productrice exécutive Elizabeth Berger à Entertainment Weekly. “Mais nous allons juste devoir voir où celle-ci se déroule.”

