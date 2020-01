“Le retour des morts-vivants” et son zombie le plus mémorable, Tarman [It Came From the ‘80s]

It Came From the 80s est une série qui rend hommage aux créatures monstrueuses, mortelles et souvent visqueuses qui ont fait des années 80 une décennie d’horreur si fantastique.

George A. Romero a peut-être établi une nouvelle norme terrifiante pour les films de zombies modernes, mais c’était Dan O’Bannon (Alien, Lifeforce, Total Recall) qui a prouvé à quel point les zombies pouvaient être drôles. Rempli d’humour extravagant, d’attitude punk rock et de lignes sans cesse citables, Le retour des morts-vivants reste l’une des meilleures comédies d’horreur de tous les temps. Les humains maladroits qui se frayaient un chemin à travers une épidémie accidentelle de zombies ont trouvé un adversaire bien plus intelligent et plus bavard que les zombies qui l’ont précédé. Beaucoup d’entre eux se distinguent dans un casting de personnages colorés. Devant eux, cependant, se dresse Tarman, l’un des morts-vivants les plus attachants et expressifs de l’horreur.

Tarman est le zombie Ground Zero dans Le retour des morts-vivants. Quand Frank (James Karen) montre le nouvel employé Freddy (Thom Mathews) les cordes à l’entrepôt de fournitures médicales Uneeda, il ne laisse aucun coin de l’endroit découvert. Y compris les grandes boîtes métalliques dans le sous-sol contenant du produit chimique militaire 2-4-5 Trioxin, et un cadavre, bien sûr. Frank décide de se montrer davantage en testant la solidité du tambour; il le perce à la place. Il laisse échapper le gaz qui réanime tous les morts à proximité. Étant donné que l’entrepôt est adjacent à un cimetière, eh bien, c’est une terrible nouvelle pour les vivants. Lorsque les amis de Freddy viennent le chercher, ils trouvent le cadavre gluant et gluant du bidon, surnommé Tarman avec amour pour son apparence suintante de goudron. Tarman est très, très excité d’être en présence de cerveaux vivants. Pauvre suicide (Mark Venturini) devient le petit déjeuner.

La résolution de problèmes est un élément important du travail d’un artiste spécialisé dans les effets de maquillage. Ils doivent s’adapter et trouver des solutions viables sous la pression du temps et des contraintes financières, de manière cohérente. La production de ce film est venue avec une toute nouvelle couche de difficulté pour Kenny Myers (The Crazies, Pirates des Caraïbes: au bout du monde) et son équipe. C’est parce qu’il a été embauché trois semaines après le tournage de six semaines, après le licenciement de l’artiste d’origine des effets de maquillage du film. Étant donné que tout le travail de l’artiste précédent s’était effondré après trois semaines de tournage, cela signifiait que Myers et l’équipe devaient recommencer.

Heureusement, ils n’ont pas eu à tout recommencer à zéro; concepteur de production William Stout (The Mist, Pan’s Labyrinth) supervisait le tournage et avait beaucoup de croquis à l’aquarelle des morts-vivants pour modéliser les maquillages. L’artiste précédent avait déjà créé Tarman, qui avait déjà reçu un peu de temps pour la caméra, donc Myers ne pouvait qu’améliorer et modifier le design. Sa première étape a été de rendre le personnage mort-vivant aussi expressif que les croquis de Stout.

Il a commencé avec les yeux; l’apparence originale comportait des balles de ping-pong peintes, mais Myers leur a donné plus de profondeur, de nouveaux iris avec des lentilles, puis les a enduites d’époxy pour ce look vitré et réaliste. Il a engagé une couturière pour reconstruire entièrement le costume, qui a ensuite été recouvert de méthylcellulose pour l’effet gluant.

Tandis que Allan Trautman (The Happytime Murders) a joué Tarman, le gros plan du zombie mordant dans le crâne de Suicide a été joué par la main de Myers, qui a truqué la tête du costume Tarman pour travailler comme marionnette. Lui et son équipe ont créé un insert pour la bouche et caché sa main alors qu’il marionnettait l’action mordante. L’équipage a fabriqué une fausse tête pour Suicide en gélatine pour le gros plan de la morsure.

Bien que son temps à l’écran soit relativement bref, Tarman reste l’un des monstres les plus mémorables de l’horreur de tous les temps. De la façon dont ses yeux deviennent grands d’excitation, à la façon dont il gargouille ce mot emblématique, “Braaains!”; c’est attachant et carrément impressionnant quand on considère à quel point les troubles se sont produits en coulisses pour lui donner vie.

La