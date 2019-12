Le retour des Muppets, Mickey Ride Sneak Peek, et plus encore – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Regardez un aperçu de Mickey et Minnie’s Runaway Railway.

Les Muppets reviennent à Walt Disney World pour une durée limitée.

Et plus!

Les fans de Walt Disney World étaient assez déprimés lorsqu'il a été annoncé plus tôt cette année que la section Liberty Square du Magic Kingdom perdait le spectacle en direct mettant en vedette les Muppets, intitulé «The Muppets Present… Great Moments in American History». Eh bien, si vous visitez Walt Disney World pendant les vacances de Noël, vous avez peut-être de la chance: du 23 au 31 décembre, le spectacle est de retour. Il ne fait aucun doute qu'il sera regardé par de nombreux invités, ne serait-ce que parce que c'est l'un des tronçons les plus fréquentés de l'année dans les parcs à thème. Peut-être que cela laisse présager un avenir possible pour le spectacle? Voici l'espoir.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=Xo7hc7yY1r4 (/ intégré)

Pour ceux qui ne regardaient pas un récent spécial vacances de Disney Channel, vous voudrez peut-être jeter un œil à cette vidéo. (Je me compte parmi ceux qui ont raté la spéciale, intitulée "Disney Channel Holiday Party @ Walt Disney World", et oui, le symbole @ est là exprès.) La spéciale présentait un bref aperçu de l'un des nouveaux arrivants de 2020, Mickey et Minnie's Runaway Railway. Le nouveau trajet, qui remplace le Great Movie Ride des studios Disney de Hollywood, ouvre le 4 mars, mais vous pouvez en avoir un aperçu dès maintenant.

Disney joue toujours avec les nouvelles technologies, ce qui ne devrait pas surprendre. Mais il y a un nouveau brevet qu'ils ont déposé pour la technologie qui serait à la fois massivement important et trompeusement simple. Considérez: lorsque vous rencontrez un personnage costumé dans les parcs Disney, vous ne vous rendez peut-être pas compte qu'ils sont fortement limités par ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas voir. Le nouveau brevet, cependant, permettrait aux gens dans de tels costumes d'avoir un point de vue plus complet, de voir des petits enfants s'approcher, des gens de leur côté, et plus encore. C’est assez étonnant qu’ils n’aient pas déjà mis en œuvre une telle technologie.

Il y a quelques mois, Universal Studios a annoncé l'arrivée d'un prochain terrain appelé Super Nintendo World dans leur univers épique. Il arrivera en premier au Japon, et nous avons maintenant la possibilité de voir une disposition selon la rumeur de la façon dont la terre ressemblera à vol d'oiseau. Il y a trois zones de base toutes dans le vers Super Mario, avec une zone Mario Kart, une sur le thème de Donkey Kong et une avec une course Super Mario et Yoshi. Ici aux États-Unis, nous devrons attendre au moins 2023 pour que Epic Universe s'ouvre, et Super Nintendo World avec. Pour l'instant, ce genre de détails est ce que nous pouvons saliver.

Revenons à Disney pour notre dernière histoire aujourd'hui, il y a encore plus de détails à venir sur l'expansion de Fantasyland à Tokyo Disneyland. Nous avons déjà parlé des menus pour le La belle et la Bête, mais il y a de nouvelles descriptions de l'expérience de l'expansion entière, jusque dans ses magasins (y compris une bibliothèque, bien sûr), et une nouvelle expérience théâtrale au Fantasyland Forest Theatre, le premier théâtre intérieur de Tokyo Disneyland. Là, vous pourrez éventuellement regarder Mickey’s Magical Music World, un spectacle sur scène avec Mickey et ses amis découvrant une boîte à musique dans la forêt d'où émergent de nombreux personnages et chansons. Le théâtre lui-même est magnifique, avec des tapisseries décoratives et des peintures murales inspirées de l'animation Disney.

Articles sympas du Web: