Le retour Marvel de Sam Raimi pourrait conduire à une programmation épique de Sinister Six

Tout comme Batman est revenu à l’écran sous de nombreuses formes, il en a été de même pour Spider-Man. Le personnage a fait ses débuts sur grand écran il y a moins de deux décennies. Et pourtant, l’incarnation actuelle de Tom Holland dans l’univers cinématographique Marvel marque non seulement le troisième Peter Parker en direct, mais le troisième redémarrage du mythe de Spider-Man.

Lorsqu’un super-héros est revu assez souvent, il peut être difficile d’éviter de répéter les mêmes arcs d’histoire. Heureusement, Sony et Marvel – qui ont conclu un nouvel accord en 2019 pour maintenir la Hollande dans le MCU – ont déjà la route idéale pour faire quelque chose avec un public de Spider-Man jamais vraiment vu. C’est vrai, les vrais croyants. Il est temps pour un Spider-Verse en direct.

Sam Raimi à la première de «Spider-Man 2» | L. Cohen / WireImage

Le retour de Sam Raimi dans Marvel pourrait déboucher sur un Spider-Verse en direct

Jusqu’à ce que Spider-Man: Into the Spider-Verse, un succès financier et un succès critique, Sony et Marvel aient probablement peu de chances de prendre un tel élan créatif. Mais le public a été initié au concept d’un multivers à la fois avec ce film d’animation de 2018 et au sein du MCU lui-même. En fait, la franchise a fortement taquiné le multivers en 2019.

Les deux Avengers: Endgame et Spider-Man: loin de la maison jouet avec la notion de dimensions alternatives. Le premier voit les Avengers créer de nouvelles chronologies ramifiées tandis que le second utilise le multivers comme un Mysterio tournant d’appât et interrupteur (Jake Gyllenhaal). Mais le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, a admis que la vraie chose allait arriver très, très bientôt.

Comme son titre l’indique, les fans s’attendent à ce que Doctor Strange dans le Multivers de la folie ouvre les portes du multivers. Des rumeurs tourbillonnent sur la façon dont ce film marquera la suite. Mais maintenant que Sam Raimi est impliqué, la réponse la plus évidente est peut-être exactement ce que Marvel Studios a en tête. Après tout, Raimi a réalisé la trilogie originale de Spider-Man dans les années 2000.

Une telle approche pourrait s’appuyer sur la version ultime du Sinister Six

Aussi excité que les fans soient pour que Raimi puisse enfin travailler à nouveau avec Marvel, c’est particulièrement révélateur que c’est lui qui donne vie au multivers. Spider-Man est le seul personnage actuellement dans le MCU qui a déjà porté sa propre franchise de films. Et le Spider-Verse de la bande dessinée se sent comme une réelle opportunité de grand-père dans les versions précédentes du personnage.

Avec Raimi à bord, le réalisateur pourrait utiliser la suite de Doctor Strange pour mettre en place un Spider-Verse en direct. Imaginez voir Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield partager le grand écran. Mais avec trois Peter Parkers à portée de main, les Spider-Men devraient faire face à une menace qui serait insurmontable pour eux de faire face individuellement. Encore une fois, Sony a couvert cela.

Pendant des années, le studio a voulu faire un film centré sur le Sinister Six. Dans les bandes dessinées, cette équipe de super-vilains est composée d’une demi-douzaine des plus grands ennemis de Spider-Man. À l’époque de The Amazing Spider-Man, l’idée était de s’appuyer sur Sinister Six. Mais cette série s’est effondrée, conduisant à l’entrée de Spidey dans le MCU. C’est le moment idéal pour Sony de le dépoussiérer.

Mais qui compose la dernière série Sinister Six de Spider-Man?

La suite de Doctor Strange apportera donc le multivers au MCU. Et le prochain Venom 2 est fortement répandu pour amener la Hollande du côté des choses Sony. Eddie Brock de Tom Hardy et son parasite semblent alors être un choix naturel pour le film Sinister Six. Étant donné que Venom et Spider-Man sont des alliés provisoires, nous le laisserons de côté pour le moment.

Mais à part Venom, tous les paris sont désactivés, surtout si nous choisissons des méchants des trois précédentes séries de Spider-Man. Les fans pourraient avoir la chance de revisiter certains des meilleurs méchants de Spidey. Naturellement, nous commencerions avec Willem Dafoe et Alfred Molina comme Green Goblin et Doctor Octopus, respectivement, des deux premiers films. Après tout, Doc Ock dirige initialement le Sinister Six de la bande dessinée.

Molina et Dafoe restent l’étalon-or pour les méchants de Spider-Man. Et bien que les films The Amazing Spider-Man soient moins appréciés, nous ramènerions quand même Rhys Ifans en tant que lézard et Jamie Foxx en tant qu’électro. Ce dernier a été piégé dans le désordonné The Amazing Spider-Man 2 et mérite le rachat. De plus, la conception de son personnage et son ensemble de puissance conviendraient parfaitement.

Le MCU a encore de la place pour construire sa propre galerie de voyous Spider-Man

Bien sûr, nous inclurions le vautour de Michael Keaton et Mysterio de Gyllenhaal du MCU. Les deux personnages connaissent l’identité secrète de Peter et pourraient être des jokers. Mysterio est présumé mort. Mais nous doutons que les fans se plaindraient si le maître de l’illusion devait réapparaître. Par souci de variété et de cohérence, cela nous donne deux méchants de chaque série Spider-Man.

En fait, cette programmation comprend plusieurs personnages qui sont «morts» dans leurs précédentes apparitions au cinéma. Mais tout ce dont vous avez besoin est un méchant avec la capacité de sauter à différents points de la chronologie – le pivot de Vincent D’Onofrio peut-être? – et il ou elle pourrait arracher les personnages avant qu’ils n’atteignent leurs fins. Malgré cela, plusieurs autres méchants clés ont été exclus de notre liste.

Si Sinister Six ne se produit qu’après le troisième Spider-Man du MCU, il pourrait également inclure tous les personnages qui y sont introduits. À l’heure actuelle, Kraven le chasseur et le chat noir sont parmi les méchants les plus populaires de Spidey à ne pas apparaître en action. De plus, Sandman de Thomas Haden Church de Spider-Man 3 a raté la coupe, le seul membre Sinister Six original restant à le faire.

Que cela se produise dans le Spider-Man 3 de 2021 ou peu de temps après, Marvel et Sony ont une réelle opportunité ici de reconnaître le passé du grand écran de Spider-Man. De plus, les sociétés pourraient tirer parti de la bonne volonté des fans et choisir les meilleures pièces de la précédente série Spider-Man. Avec Raimi impliqué, cela semble presque inévitable maintenant. Nous espérons que cela sera bientôt officialisé.