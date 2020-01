Le rêve américain devient un cauchemar dans le film d’horreur social de Vital Pictures «Beneath Us»

L’horreur qui aborde les problèmes sociaux fait fureur en ce moment – pas que ce soit quelque chose de nouveau pour le genre, pensez-vous – et Deadline rapporte aujourd’hui que Vital Pictures / NME fait irruption dans l’espace avec le prochain Sous nous, dont la sortie est prévue pour mars prochain.

Les débuts de réalisateur de Max Pachman est décrit comme étant «une histoire d’horreur originale suspensive et socialement pertinente», avec un dialogue à la fois en anglais et en espagnol.

«Le rêve américain devient un cauchemar pour un groupe de journaliers sans papiers embauchés par un couple riche (joué par Lynn Collins et James Tupper). Ce qu’ils espèrent être leur plus gros salaire se transforme en une lutte terrifiante pour la survie dans le manoir isolé du couple, et ceux qui sont impuissants doivent prouver qu’ils ne peuvent pas être jetés si facilement. “

Beneath Us ouvre dans certains cinémas le 6 mars 2020.