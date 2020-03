Le révérend chrétien a pu infecter 500 personnes de son église

Autorités sanitaires de Les États-Unis ont demandé à environ 500 personnes qui ont assisté à l’épiscopale Christ Church à Georgetown, Washington DC, entre le 28 février et le 3 mars, a été mise en quarantaine après que le révérend local a été hospitalisé pour avoir “une maladie pseudo-grippale” qui pourrait être un coronavirus.

Les autorités de Washington disent que des centaines de personnes ils ont reçu la «communion» ou ont salué le révérend demandé à être infecté, ils doivent donc rester à la maison pendant deux semaines après le contact.

Les personnes qui sont entrées en contact avec lui présentent un «risque moyen» d’infection, que les Centers for Disease Control and Prevention définissent comme «un contact étroit avec une personne atteinte de Covid-19 symptomatique confirmée en laboratoire» ou assise à l’intérieur six pieds avec des voyageurs symptomatiques dans un avion et vivant dans la même maison ou s’occupant d’une personne dans un environnement non sanitaire avec une personne qui présente également des symptômes.

Dans un e-mail, et le révérend a déclaré que “par précaution, Christ Church a annulé toutes les activités, y compris les services religieux jusqu’à nouvel ordre”, marquant la première fois que l’église a été fermée depuis un incendie au 19ème siècle et Il a ensuite souligné qu’il allait bien. «Je reçois une excellente attention et je suis de bonne humeur compte tenu des circonstances. Je resterai en quarantaine pendant les 14 prochains jours, tout comme le reste de ma famille. »

