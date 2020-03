Le rire, plus qu’un médicament, est une question de survie, dit le comédien

▲ Le rire est un symbole d’espoir et l’un de nos grands besoins, explique Erica Rhodes.Photo Ap

Ap

Journal La Jornada

Lundi 30 mars 2020, p. 8

Boston. Neil Diamond a publié une version de Dulce Carolina avec des paramètres qui disent mains, se laver les mains … au lieu de mains, toucher les mains … ). L’animatrice d’une émission de nouvelles s’est demandé quand la distanciation sociale prendra fin, car son mari continue d’essayer d’entrer dans la maison. Un panneau devant une église dit: Je n’avais pas prévu de renoncer à tant de choses pour le Carême.

Le sourire, ont assuré les psychologues et les humoristes, est le meilleur remède contre le stress, tant que les limites du bon goût ne sont pas dépassées. En temps de crise, cela peut être un outil puissant pour se mettre à flot.

C’est plus que de la médecine. C’est une question de survie, a déclaré Erica Rhodes, une comédienne de Los Angeles.

Même pendant l’Holocauste, les gens racontaient des blagues, a déclaré Rhodes lors d’une interview téléphonique avec l’Associated Press. Le rire est un symbole d’espoir et est l’un de nos grands besoins, avec le papier toilette. C’est un besoin physique que nous avons. Son pouvoir de guérir et de donner de l’espoir ne peut être sous-estimé. Il voulait dire que le papier toilette était rare aux États-Unis à cause de la pandémie.

Chez la plupart des gens, le coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés, tels que fièvre et toux, qui durent de deux à trois semaines. Dans certains cas, en particulier chez les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé, cela peut entraîner des troubles plus graves, notamment une pneumonie, et la mort.

Ce sont des mots qui font peur. Mais l’histoire indique que dans les moments les plus intenses, l’humour et le rire aident beaucoup.

Il y a beaucoup de peur là-bas. Se laver les mains ne résoudra pas votre angoisse, a déclaré Loretta LaRoche, spécialiste de la gestion du stress à Boston qui fait appel à l’humour pour combattre l’anxiété causée par le virus.

La meilleure façon de détendre le cerveau

Certains diront que ce n’est pas le moment de rire. À la fin de la journée, c’est toujours le bon moment pour un sourire, a-t-il ajouté. Nous pensons à 60 000 choses chaque jour et certaines sont dérangeantes. Le rire est le meilleur moyen de détendre le cerveau.

Cela explique pourquoi les réseaux sociaux regorgent de mèmes et d’histoires personnelles amusantes faisant allusion au virus.

La version modifiée du thème de Diamond dit des mains, des mains qui se lavent, qui ne me touchent pas … et je ne te toucherai pas.

Julie Banderas, animatrice de Fox News, a tweeté: combien de temps la distance sociale est-elle censée durer? Mon mari essaie toujours d’entrer dans la maison. “

Il y a le restaurant El Arroyo à Austin, Texas, qui, au milieu d’une crise due au manque de convives, a mis une pancarte à sa porte qui se moque des applications de rencontres: célibataire avec PH recherchant un désinfectant pour les mains pour s’amuser en bonne santé. PH fait référence au papier toilette.

La romancière Curtis Sittenfeld, pour sa part, a partagé une photo sur laquelle elle apparaît en train de déjeuner, dans une robe de mariée, parce que ses enfants lui ont demandé de le faire et je ne pouvais penser à aucune raison de ne pas le faire.

