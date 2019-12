Le robot à rayons X de Mike Allred et le lancement du vaisseau spatial d'Andrea Mutti dans Dark Horse en mars 2020

Mike Allred«S Robot à rayons X # 1, son premier nouveau personnage de super-héros appartenant au créateur depuis le lancement de Madman de Dark Horse Comics en mars 2020, ainsi que Starship Down # 1, un tout nouveau thriller dessiné par Andrea Mutti et Dark Horse commencent le Bibliothèque Neil Gaiman Volume 1 relié avec quatre histoires pour 2020. Voici les sollicitations complètes de Dark Horse pour mars 2020.

Aliens vs Predator: plus épais que le sang # 4 (sur 4)

Jeremy Barlow (W), Doug Wheatley (A), Rain Beredo (C) et Chun Lo (Couverture)

En vente le 11 mars

FC, 32 pages

3,99 $

Minisérie

La finale pleine d'action! Maria et le Predator font leur dernière position poignante contre l'Alien. Mais dans un pacte avec le Predator, la sécurité n'est jamais garantie.

American Gods Volume 3: Le moment de la tempête HC

Neil Gaiman (W), P. Craig Russell (W / A), Scott Hampton (A / C) et David Mack (Couverture)

En vente le 19 mai

FC, 208 pages

29,99 $

HC, 7 "x 10"

Les nouveaux et les anciens dieux acceptent de se rencontrer au centre de l'Amérique pour échanger le corps du chef déchu des anciens dieux – en direction de l'inévitable guerre des dieux dans cet arc final vers la série de bandes dessinées à succès!

Le roman primé Hugo, Bram Stoker, Locus, World Fantasy et Nebula Award et la série télévisée Starz de NEIL GAIMAN sont adaptés comme un roman graphique!

Collecte la mini-série de neuf numéros.

"La beauté des dessins et le récit parfait de ce vieil ami d'une histoire signifie que chaque numéro a ce sentiment rare de lire un roman réel plutôt qu'un simple numéro." -Big Comic Page

Avatar: le dernier maître de l'air – Déséquilibre Library Edition HC

Faith Erin Hicks (W), Peter Wartman (A / Cover), Ryan Hill (C) et Adele Matera (C)

En vente le 13 mai

FC, 240 pages

39,99 $

HC, 9 "x 12"

Aang fait face à une décision sans retour!

Quand Aang, Katara, Sokka et Toph retournent à Earthen Fire Industries – l'usine appartenant au père de Toph – Aang est surpris quand leur arrivée rencontre une épaule froide. Dès que l'équipe est sollicitée lors d'une réunion du conseil des affaires, la raison de la légère devient claire: un conflit massif entre bender et non-bender a saisi la ville et menace de devenir violent. Afin de combler le fossé et de sauver la ville, Aang et l'équipe seront tous confrontés à des décisions difficiles sur le pouvoir et l'identité qui pourraient les déchirer. Collecte les parties de déséquilibre 1-3.

• Février 2020 marque le 15e anniversaire d'Avatar!

Matt Kindt! Wilfredo Torres!

COUP! # 2 (sur 5)

Matt Kindt (W / Variant Cover), Wilfredo Torres (A / Cover) et Nayoung Kim (C)

En vente le 18 mars

FC, 32 pages

3,99 $

Minisérie

Un flux constant d'attaques terroristes suit John Shaw, et la seule chose qui lui donne une longueur d'avance est une collection d'inhalateurs puissants et une haine des chaussures.

Lorsqu'il est de nouveau pris au milieu d'un complot terroriste, Shaw constate que ces attaques aléatoires peuvent ne pas être aussi aléatoires et que le tissu de la réalité peut être en jeu.

C'est comme ça qu'on fait des bandes dessinées !! »- Brian Michael Bendis

Sautez le dîner et achetez ce livre »—Mark Millar

Evan Dorkin!

Blackwood: The Deuil After # 2 (sur 4)

Evan Dorkin (W), Veronica Fish (A / Cover), Andy Fish (A) et Andrew MacLean (Variant Cover)

En vente le 11 mars

FC, 32 pages

3,99 $

Minisérie

Alors que Blackwood College s'apprête à enterrer Dean Ogden, les étudiants complotent pour ressusciter Dennis d'entre les morts, les obligeant à faire un voyage à la morgue. Cela ne laisse à aucun de nos héros beaucoup de temps pour faire face aux équipes de sécurité rivales, à un chimpanzé momie disparu et à un complot de traîtres planifiant la destruction de Blackwood. Wuh-oh!

Le boucher de Paris # 4 (sur 5)

Stephanie Phillips (W), Dean Kotz (A), Jason Wordie (C) et Dave Johnson (couverture)

En vente le 4 mars

FC, 32 pages

3,99 $

Minisérie

Paris a été libéré, mais alors que les citoyens se réjouissent, la vague de terreur du tueur commence à s'estomper aux yeux du public – ce qui signifie qu'il a la possibilité de s'échapper!

Pendant ce temps, la police française commence à s'efforcer d'évincer les nazis restants habitant dans la ville. Pourrait-il y en avoir un qui se cache dans ses propres rangs?

Steve Niles!

Criminal Macabre: The Big Bleed Out # 4 (sur 4)

Steve Niles (W) et Gyula Németh (A / Cover)

En vente le 11 mars

FC, 32 pages

3,99 $

Minisérie

Plongé dans une boîte de nuit de LA pleine de vampires décapités, le détective surnaturel Cal McDonald traque l'homme responsable de l'enlèvement de son épouse fiancée.

Crone # 5 (sur 5)

Dennis Culver (W), Justin Greenwood (A / Cover) et Brad Simpson (C)

En vente le 4 mars

FC, 32 pages

3,99 $

Minisérie

Trahie et seule, Bloody Bliss se prépare pour sa dernière bataille contre D’Kayde et ses Harbingers. Mais après sa chute de gloire dernier numéro, que peut faire une vieille femme avec une épée cassée contre une armée du mal? Découvrez-le dans le dernier chapitre passionnant de Crone!

«Un art merveilleusement puissant avec un beau sentiment d'émotion combiné à une histoire qui vous attire.» -Major Spoilers

Cyberpunk 2077

Prenant place dans la métropole de Night City au cours de l'année 2077, les méga corporations sont montées pour régner maintenant dans un monde où la violence, l'oppression et les implants de cyberwares ne sont pas seulement courants – ils sont nécessaires en tant que formes de style, de luxe, et surtout survie. Voici des produits plus excitants inspirés du monde magnifique, granuleux et souvent mortel de Cyberpunk 2077.

En vente le 15 avril

Ensemble de verres à liqueur

Nous avons ici un ensemble de trois verres à liqueur emballés magnifiquement dans un coffret.

14,99 $

Ensemble de dessous de verre

Quatre sous-verres à dos de liège emballés de manière thématique dans une boîte en couleur.

9,99 $

Paquet de 4 aimants

Quatre aimants de 1,25 po dans un boîtier articulé pratique mesurant 2,75 po x 3,5 po.

9,99 $

Puzzle Neokitsch

Neokitsch est synonyme de luxe, c'est un style qui fleurit parmi les élites les plus riches de Night City. Ce puzzle de 1000 pièces, mettant en vedette de superbes illustrations de ce style de vie de luxe, devrait être un défi digne d'ajouter à la collection de tout fan.

Mesure 20 "x 27"

19,99 $

Puzzle kitsch

Le style Kitsche est flashy et audacieux, rempli de cyberware plaqué or, d'implants enrobés de plastique aux couleurs vives et d'un maquillage plus grand que nature. Ce puzzle de 1000 pièces, mettant en vedette de superbes illustrations de ce style de vie lumineux et gai, devrait être un défi digne d'ajouter à la collection de tout fan.

Mesure 20 "x 27"

19,99 $

Le cycle de la lune rouge Volume 1: La récolte de Samhein TP

José Antonio Cotrina (W) et Fiona Hsieh (Couverture)

En vente le 26 mai

n & b, 392 pages

17,99 $

TP, 6 ”x 9”

Douze adolescents du monde entier tombent sous le charme d'un demi-dieu et voyagent dans un royaume mystique de dévastation et de cruauté où ils doivent survivre jusqu'au retour de la Lune rouge. Malgré le danger, ces enfants n'ont pas l'intention de se rendre – ils ont de la magie de leur côté, et le moment est venu de prendre des initiatives! Mais un mal plus ancien que le royaume lui-même se réveille parmi les ruines, et la Lune rouge approche. . .

• Indispensable pour les amateurs de fantaisie YA!

• De l’auteur fantastique espagnol le plus vendu, maintenant disponible en anglais.

Disney Frozen et Frozen 2: L'histoire du cinéma dans Comics HC

Alessandro Ferrari (W), Massimiliano Narciso (A / Cover) et Kawaii Creative Studio (C)

En vente le 13 mai

FC, 112 pages

14,99 $

HC, 6 "x 9"

Les nouvelles versions officielles de Frozen, lauréat d'un Oscar®, et de Frozen 2, très attendu, ont été collectées ensemble! Découvrez le vrai sens de l'amour dans les contes inoubliables d'Anna et d'Elsa. Voyagez avec eux dans le froid et le discutable où la peur et l'incertitude doivent être vaincues et la vérité doit être révélée.

Disney / PIXAR Les Indestructibles: l'histoire du cinéma dans Comics HC

Alessandro Ferrari (W) et Divers (A)

En vente le 27 mai

FC, 104 pages

14,99 $

HC, 6 "x 9"

Rejoignez vos Supers préférés, la famille Parr, pour une aventure pleine d'action dans cette collection de films racontés en bandes dessinées! Collection de bandes dessinées Disney • Pixar The Incredibles and Incredibles 2, ce roman graphique met à portée de main l'aventure, le danger, le cœur, l'humour et l'héroïsme des films de l'écran.

Disney / PIXAR Les Indestructibles 2: Slow Burn # 2 (sur 3)

Christos Gage (W), Jean-Claudio Vinci (A / Cover), Dan Jackson (C) et Kawaii Creative Studios (Variant Cover)

En vente le 4 mars

FC, 32 pages

3,99 $

Minisérie

Après les événements choquants qui ont frappé Dash à la fin du dernier numéro, la famille des Indestructibles se retrouve dans une situation qu’elle n’a jamais connue auparavant. Avec l'histoire du mystérieux Slow Burn révélée, l'équipe cherche à l'abattre une fois pour toutes. Cependant, Dash doit apprendre à concentrer ses compétences d'une toute nouvelle manière, ce qui n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît.

Disney Princess: Suivez votre cœur TP

Amy Mebberson (W / A / Cover), Georgia Ball (W), Geofray Golden (W), Patrick Stark (W) et Pat Shand (W)

En vente le 6 mai

FC, 80 pages

10,99 $

TP, 6 ”x 9”

Une collection d'histoires comiques amusantes et hilarantes de Disney Princess! Rejoignez les princesses Disney dans une variété d'aventures et de situations amusantes qui vous feront rire, sourire et sauter de joie! Comprend quelques histoires inédites et de nouvelles infographies pour vous permettre de «rencontrer» les princesses en couverture!

Dragon Age: Blue Wraith # 3 (sur 3)

Nunzio DeFilippis (W), Christina Weir (W), Fernando Heinz Furukawa (A), Michael Atiyeh (C) et Sachin Teng (Couverture)

En vente le 18 mars

FC, 32 pages

3,99 $

Minisérie

Fenris, le légendaire «Blue Wraith», a rejoint un jeune mage et son compagnon, un agent de l'Inquisition, dans leur quête pour arrêter les expériences téméraires des mages voyous Tevinter. Dans cette conclusion sanglante, ils devront surmonter des vagues de Qunari et l'un des mages les plus puissants du pays.

El Ciclo de la Luna Roja – Libro 1: La Cosecha de Samhein TP

José Antonio Cotrina (W) et Fiona Hsieh (Couverture)

En vente le 26 mai

n & b, 392 pages

17,99 $

TP, 6 ”x 9”

Présenté dans son format original en espagnol! Douze adolescents du monde entier tombent sous le charme d'un demi-dieu et voyagent dans un royaume mystique de dévastation et de cruauté où ils doivent survivre jusqu'au retour de la Lune rouge. Malgré le danger, ces enfants n'ont pas l'intention de se rendre – ils ont de la magie de leur côté, et le moment est venu de prendre des initiatives! Mais un mal plus ancien que le royaume lui-même se réveille parmi les ruines, et la Lune rouge approche. . .

• Le premier projet Dark Horse Books en espagnol!

Elfen Lied Omnibus Volume 4 TP

Lynn Okamoto (W / A / Couverture)

En vente le 20 mai

n & b, 686 pages

24,99 $

TP, 5 ”x 7 1/4 ″

Une attaque soudaine contre Maple House place Kouta, Yuka et le reste du gang en otage sous un groupe de soldats équipés dirigés par Nousou! Cette confrontation amène Kouta à se remémorer les pièces manquantes de son passé qui pourraient finalement être enchaînées à l'histoire de l'Institut de recherche Diclonius. . .

• Cité comme source d'inspiration pour Stranger Things par les Duffer Brothers!

ElfQuest: Stargazer’s Hunt # 3 (sur 8)

Wendy Pini (W / Cover), Richard Pini (W) et Sonny Strait (A / C)

En vente le 11 mars

FC, 32 pages

3,99 $

Minisérie

L'amour de la fille pour le père – quoi de plus beau? Ou dangereux, s'il est montré de la mauvaise façon? Little Jink, l'étonnante elfe-enfant de High One Timmain et du stargazer Skywise, a fait quelque chose d'innocent mais d'inattendu, et son père a disparu. Il ne se trouve nulle part dans le monde de la maison des étoiles – il pourrait être n'importe où dans le cosmos infini, perdu pour tous. Maintenant, Jink, devenue une jeune femme incroyable, doit entreprendre sa propre quête pour trouver son père et corriger son erreur enfantine – si cela est même possible.

Empowered Omnibus Volume 1 TP

Adam Warren (W / A / Couverture)

En vente le 20 mai

n & b, 672 pages

39,99 $

TP, 6 1/2 ”x 9”

Bien sûr, c'est terriblement drôle. Bien sûr, c'est illustré avec amour. Mais est-ce probablement le meilleur envoi de super-héros jamais créé? En un mot . . . duh! Empowered d'Adam Warren fait vibrer la cage des capes et des collants d'une manière bien méritée pour ladite enceinte, mais ce n'est pas tout, vrai croyant. Il y a «une véritable émotion affectant» (Library Journal). Et c'est pour les «vrais adultes vivants» (MTV Geek News). En fait, Empowered est «un livre au rendu fantastique à tous les niveaux imaginables» (Comic Book Resources). Ne sois pas un lâche, renforce-toi! Collecte les volumes Empowered 1, 2 et 3.

Matt Kindt! David Rubin!

Ether Volume 3: La disparition de Violet Bell TP

Matt Kindt (W) et David Rubín (A / Cover)

En vente le 13 mai

FC, 136 pages

19,99 $

TP, 7 ”x 10”

La fille du roi des fées a disparu et seul le sauteur de portail Boone Dias peut la retrouver. Sautant d'une scène de crime magique à une autre, il découvre un complot bizarre mettant en vedette des œufs d'assassin, des pirates étranges, des déserts de glace et plus d'absurdités noires.

Collectionnant les numéros 1 à 5 de la série Ether III et présentant une section de carnet de croquis avec des illustrations bonus de Paul Azaceta, Farel Dalrymple, Gabriel Walta et plus encore.

Frankenstein défait # 3 (sur 5)

Mike Mignola (W), Scott Allie (W), Ben Stenbeck (A / Cover), Brennan Wagner (C) et Steve Purcell (Variant Cover)

En vente le 25 mars

FC, 32 pages

3,99 $

Minisérie

Poursuivant son humanité en compagnie improbable d'aventuriers de l'Arctique, le «monstre» Frankenstein devient involontairement le pion d'un ancien culte! Pendant ce temps, à son insu, il a été reconnu comme la création de Viktor Frankenstein par un homme local puissant dont l'influence pourrait le voir arrêté. . . ou pire!

Hellboy et le B.P.R.D .: Le retour d'Effie Kolb # 2 (sur 2)

Mike Mignola (W), Zach Howard (A / Cover) et Dave Stewart (C)

En vente le 18 mars

FC, 32 pages

3,99 $

Minisérie

À la suite de l'étrange rencontre de Hellboy avec les nouveaux résidents de la maison de l'homme tordu, un jeune sensible spirituel sent toujours que quelque chose de mal se passe dans l'ancien manoir de Virginie. . . et elle a raison.

Préparez-vous aux monstres et au chaos dans la seconde moitié du retour de Mike Mignola à l’histoire de «L’homme tordu», avec l’artiste Zach Howard et le coloriste Dave Stewart!

Hidden Society # 2 (sur 4)

Rafael Scavone (W), Rafael Albuquerque (A / Cover), Marcelo Costa (C) et Greg Tocchini (Variant Cover)

En vente le 25 mars

FC, 32 pages

3,99 $

Minisérie

Une nouvelle série de Rafael Albuquerque et Rafael Scavone, l'équipe derrière A Study in Emerald de Neil Gaiman!

Après avoir assemblé la dernière position entre l'humanité et un dieu serpent primitif qui tue le monde, Ulloo le sorcier conduit les héros de la Société cachée en Europe où ils doivent empêcher un groupe de sorciers nihilistes de réveiller la bête serpent des entrailles de la terre.

Invisible Kingdom Volume 2: Edge of Everything TP

G. Willow Wilson (W) et Christian Ward (A / C / Cover)

En vente le 20 mai

FC, 128 pages

19,99 $

TP, 7 ”x 10”

Les conséquences explosives de leur découverte choquante ont poussé le capitaine Grix et l'acolyte Vess aux confins de leur système solaire. Une fois des pions inconscients de la religion la plus omniprésente et de la mégacorporation omniprésente, l'équipe maintenant renégate est seule après avoir révélé au monde que ces groupes «ennemis» sont de mèche – mais pas pour longtemps. Et lorsque leur équipage rencontre un groupe de corsaires spatiaux impitoyables, il se peut qu'ils ne soient pas en sécurité longtemps non plus. Recueille les numéros 6 à 10 de la série.

«Deux maîtres créateurs faisant un tonneau juste à l'extérieur de notre atmosphère. Tu veux ce livre. »-Gail Simone

Tuez Whitey Donovan # 4 (sur 5)

Sydney Duncan (W), Natalie Barahona (A / C / Variant Cover) et Jason Pearson (Cover)

En vente le 4 mars

FC, 32 pages

3,99 $

Minisérie

Le mystérieux Oracle Jones, un «conducteur» du chemin de fer clandestin, prétend connaître le sort de la mère de Hattie, qu'il a aidé à échapper il y a des années après qu'elle ait été vendue par Old Man Donovan – et il dit qu'il peut aider Hattie à la retrouver.

Mais les femmes sont proches d'Atlanta et Anna peut presque goûter à sa vengeance. Cette nouvelle révélation entraînera-t-elle la séparation improbable de la paire, et si oui, Anna peut-elle éventuellement tuer son fiancé sans l'aide de Hattie?

Luther Arkwright TP

Bryan Talbot (W / A / Cover) et Angus McKie (C)

En vente le 27 mai

FC, 568 pages

39,99 $

TP, 7 ”x 10”

Le sort d'un multivers tourbillonnant d'existances infinies dépend d'un seul homme, un être d'un vaste pouvoir psychique capable de voyager entre les réalités – Luther Arkwright! Dans une épopée adulte tentaculaire d'imagination sans limites, Les Aventures de Luther Arkwright et Heart of Empire se réunissent en une seule édition de poche.

«Sûrement l'une des grandes épopées de tous les temps du médium.» —Garth Ennis

Le masque: je promets allégeance au masque TP

Christopher Cantwell (W), Patric Reynolds (A / Cover) et Lee Loughridge (C)

En vente le 20 mai

FC, 104 pages

17,99 $

TP, 7 ”x 10”

Il y a des années, un masque étrange d'origine inconnue et d'une puissance illimitée a été enfoui dans le ciment du sous-sol d'un immeuble. Edge City et ses habitants ont presque oublié le mystérieux tueur au visage vert connu uniquement sous le nom de «Big Head». Mais maintenant, des décennies plus tard, les meurtres étranges de style Tex Avery se reproduisent et sont sur une trajectoire de collision avec un bizarre campagne politique où un maniaque homicide veut «rendre l'Amérique à nouveau verte»! Recueille les numéros 1 à 4 de la série.

Minecraft: Wither Without You TP

Kristen Gudsnuk (W / A / C / Cover)

En vente le 19 mai

FC, 88 pages

10,99 $

TP, 6 ”x 9”

Le plus récent ajout à la ligne Dark Horse de romans graphiques se déroulant dans le monde du phénomène de jeu Minecraft!

Cahira et Orion sont des chasseurs de monstres jumeaux sous la tutelle de Senan le Thorough. Après une bataille intense avec un flétrissement enchanté, leur mentor est mangé, et les jumeaux sont maintenant seuls! Les deux chasseurs partent en mission pour récupérer leur mentor et rencontrent un allié improbable en cours de route!

Trébuchant dans sa maison souterraine, Cahira et Orion rencontrent Atria – une fille maudite comme un leurre monstre! Les jumeaux convainquent Atria de se joindre à leur mission de sauvetage pour utiliser ses capacités d'attraction de monstres pour trouver le flétrissement enchanté. . . et Atria veut apprendre à se protéger contre les foules de monstres qui viennent la chercher!

Plongez dans l'Overworld avec la première aventure d'une série en trois volumes!

La bibliothèque Neil Gaiman Volume 1 HC

Neil Gaiman (W), P. Craig Russell (A), Rafael Albuquerque (A), Fábio Moon (A / Cover), Gabriel Bá (A), Rafael Albuquerque (A), Shane Oakley (A), Lovern Kindzierski (C ), Dave Stewart (C) et Nick Filardi (C)

En vente le 27 mai

FC, 336 pages

49,99 $

HC, 8 "x 12"

Une collection de luxe surdimensionnée d'histoires de bandes dessinées de l'écrivain célèbre et primé Neil Gaiman, en collaboration avec certains des créateurs les plus acclamés de la bande dessinée.

Dans ces quatre histoires essentielles de Gaiman, un détective familier se trouve au cœur d'un cauchemar lovecraftien sur Baker Street, un homme étrange plonge dans le mystère déchirant d'un meurtre divin au paradis, les adolescents découvrent que l'approche des filles peut conduire à plus de danger que romance, et un écrivain gothique prolixe trouve sa véritable vocation au milieu de duels familiaux et de corvées.

Recueille les romans graphiques complets A Study in Emerald, Murder Mysteries, How to Talk to Girls at Parties et Forbidden Brides of the Faceless Slaves dans la maison secrète de Night of Dread Desire dans un seul volume relié de luxe.

Quatre histoires dans une couverture rigide surdimensionnée!

Panorama TP

Michel Fiffe (W / A / Cover)

En vente le 20 mai

FC, 128 pages

19,99 $

TP, 7 ”x 10”

Des archives du créateur de Copra, Michel Fiffe, vient une romance d'horreur corporelle aux proportions épiques.

Panorama suit les aventures du couple d'adolescents Kim et Augustus alors qu'ils naviguent à travers une capacité partagée et indésirable qu'ils ne peuvent pas contrôler. Panorama associe le clair-obscur à une ligne cinétique qui capture parfaitement les fugueurs essayant de trouver l'amour, de définir l'identité et de survivre à une métamorphose sans précédent.

• Du créateur de Copra et G.I. Joe: Sierra Muerte!

Predator Hunters III # 2 (sur 4)

Chris Warner (W), Brian Thies (A / Cover), Wes Dzioba (C) et Jonathan Wayshak (Cover Variant)

En vente le 4 mars

FC, 32 pages

3,99 $

4,99 $ (couverture de variante)

Minisérie

L'équipe des Chasseurs est au Belize, où ils ont une rencontre acrimonieuse avec l'équipe russe nouvellement arrivée qui est après la même carrière. Heureusement, un joueur inattendu de la toute première série Predator de Dark Horse est là pour éviter les effusions de sang.

Pendant ce temps, les Predators s'affairent à accumuler un décompte de corps dans la jungle!

Marraine effrayante Omnibus TP

Jill Thompson (W / A / Couverture)

En vente le 13 mai

FC, 512 pages

29,99 $

TP, 7 ”x 10”

Profitez de cette collection définitive de la série à succès qui a été adaptée en deux spéciaux animés et un spectacle sur scène, plein d'événements étranges, de gentils monstres et d'aventures d'Halloween qui raviront et effrayeront petits et grands!

Comprend les livres pour enfants entièrement peints Scary Godmother, The Revenge of Jimmy, The Mystery Date et The Boo Flu, ainsi que chaque histoire de bande dessinée dans le canon Scary Godmother et une section de carnet de croquis présentant les premiers concepts artistiques.

Skulldigger et Skeleton Boy # 4 (sur 6)

Jeff Lemire (W), Tonci Zonjic (A / Cover) et Daniel Warren Johnson w / Mike Spicer (Variant Cover)

En vente le 18 mars

FC, 32 pages

3,99 $

En cours

Avec Tex Reed, maire plein d'espoir et autrefois super-héros, entre les mains d'un maniaque homicide, la police et le violent justicier Skulldigger ont un pas de retard et sont sur une trajectoire de collision avec un désastre.

Spell on Wheels: juste pour vous atteindre TP

Kate Leth (W), Megan Levens (A / Cover) et Marissa Louise (C)

En vente le 20 mai

FC, 136 pages

19,99 $

TP, 7 ”x 10”

Le trio de sorcières de Spell on Wheels revient dans cette collection de cross-country de suivi!

Les sorcières Andy, Claire et Jolene se retrouvent sur la route voyageant à travers le sud-ouest américain lorsqu'une mystérieuse force noire possède Claire. Les sorts et les confessions volent alors que le groupe affronte des fantômes, des cryptides et des drames personnels.

Alors qu'ils progressent sur l'I-10 vers la présence insaisissable de Claire, ils découvrent que vous ne pouvez plus rentrer chez vous, pas vraiment, et qu'ils manquent de temps.

L'humanité découvre son origine surprenante!

Starship Down # 1 (sur 4)

Justin Giampaoli (W), Andrea Mutti (A / Cover) et Vladimir Popov (C)

En vente le 25 mars

FC, 32 pages

3,99 $

Minisérie

Un anthropologue culturel consulte l'US Naval Intelligence pour enquêter sur la découverte d'un navire extraterrestre enfoui sous la glace pendant des milliers d'années en Sibérie. Les Russes qui se mêlent, les responsables du Vatican, les projecteurs des médias internationaux et ses propres insécurités menacent tous ses efforts pour empêcher le tissu de la société de s'effondrer.

• Un thriller flambant neuf avec un art boursouflé d'Andrea Mutti.

Steam TP

Drew Leslie (W), Duane Ford (A), Eva de la Cruz (C) et Duane Leslie (Couverture)

En vente le 27 mai

FC, 144 pages

14,99 $

TP, 7 ”x 10”

Un jeune garçon nommé Arlo échappe à ses gardiens abusifs sur Terre, via un portail intergalactique vers la planète à vapeur de Pother. Sur place, il découvre que son père, disparu depuis longtemps, a aidé par inadvertance une puissante société de la Terre, dans leurs efforts pour épuiser les ressources de la planète. Pour tenter de remettre les choses en ordre, Arlo rejoint un petit groupe de résistants de Pother, alors qu'ils travaillent à la fois à retirer cette organisation dangereuse de leur monde et à protéger les êtres indigènes de la planète. À travers cette aventure épique, Arlo découvre sa propre estime de soi, et peut-être même le destin ultime de sa vie.

• Steampunk pour les enfants!

Steeple TP

John Allison (W / A / Cover) et Sarah Stern (C)

En vente le 6 mai

FC, 136 pages

19,99 $

TP, 7 ”x 10”

Une histoire surnaturelle de l'amitié, du diable et des zones grises morales.

Deux femmes avec des visions du monde très différentes deviennent des amies improbables alors qu'elles naviguent dans les événements surnaturels dans une paroisse côtière endormie – et se retrouvent bientôt obligées de choisir leur camp dans la guerre entre le bien et le mal, face aux démons, aux malédictions et à un ravissement miniature! Recueille les numéros 1 à 5 de la série Steeple.

"Steeple a tout le charme des travaux précédents de John Allison avec un joli virage surnaturel." ADN d'horreur

Stranger Things: Into the Fire # 3 (sur 4)

Jody Houser (W), Ryan Kelly (P), Le Beau Underwood (I), Triona Farrell (C), Viktor Kalvachev (Couverture), Adam Gorham (Variant Cover) et Emily Pearson (Variant Cover)

En vente le 11 mars

FC, 32 pages

3,99 $

Minisérie

Un ancien sujet du Hawkins Lab est plus proche qu'elle ne l'a jamais été de trouver sa sœur jumelle pyrokinétique séparée après avoir retrouvé un scientifique impliqué dans les expériences du Dr Brenner et lui avoir forcé la position. Peut-elle atteindre sa puissante sœur avant que son jumeau ne perde le contrôle de ses pouvoirs et brûle son environnement. . . encore?

Tales from Harrow County: Death’s Choir # 4 (sur 4)

Cullen Bunn (W), Tyler Crook (W / Variant Cover) et Naomi Franquiz (A / Cover)

En vente le 11 mars

FC, 32 pages

3,99 $

Minisérie

Après avoir pris soin de la banshee, Bernice traque la source des récents troubles découvre une vieille femme avec un motif très personnel pour ressusciter les morts avec une chanson fantomatique – et une force plus sombre qui manipule tout.

Time Out — Forever

Demain # 2 (sur 5)

Peter Milligan (W), Jesús Hervás (A / Cover) et James Devlin (C)

En vente le 25 mars

FC, 32 pages

3,99 $

Minisérie

Oscar commence sur le chemin difficile de sa sœur jumelle Cira, à travers une Amérique méconnaissable. La population adulte diminuant rapidement, il a plus que jamais besoin d'un allié – et il n'est pas le seul. Alors que Malik et Destiny s'accrochent à leur famille restante et que l'équipe de football échouée devient mortelle, Cira rencontre un nouveau groupe dangereux de. . . copains.

Sorcier: Le règne des ténèbres # 5 (sur 5)

Mike Mignola (W), Chris Roberson (W), Christopher Mitten (A / Cover) et Michelle Madsen (C)

En vente le 25 mars

FC, 32 pages

3,99 $

Minisérie

Sir Edward Gray et Sarah Jewell se préparent à affronter l'une des entités les plus sombres que l'un ou l'autre ait jamais rencontrées! Croyant que le tueur a finalement surestimé leur main, Gray pourrait encore être surpris quand il essaiera de les abattre. Assistez à la finale inattendue de la dernière histoire de Witchfinder de Mike Mignola et Chris Roberson, avec l'art de Christopher Mitten et les couleurs de Michelle Madsen!

Robot à rayons X # 1 (sur 4)

Michael Allred (W / A / Cover), Laura Allred (C), Chris Samnee w / Matthew Wilson (Variant Cover)

En vente le 25 mars

FC, 32 pages

3,99 $

Minisérie

Max est un père de famille à la recherche d'une vie plus intéressante. Tout en menant une nouvelle expérience au travail, le tissu de sa réalité est déchiré sous ses yeux, et une figure robotique apparaît, prétendant être son moi de 277 ans. Le robot est capable de «X-Ray» de multiples dimensions et combat une entité nihiliste d'une autre dimension qui veut prendre toute vie à son statut de «Pré-Big Bang». Max et le robot se lancent dans un roadtrip interdimensionnel à travers le passé et le futur pour vaincre le «nihiliste» et sauver l'univers!

• Le nouveau robot à rayons X du personnage de super-héros bizarre de Mike Allred!

«L'un des meilleurs dessinateurs de bandes dessinées a recommencé! Le robot à rayons X est un autre homerun d'Allred !! »-Brian Michael Bendis

«Michael Allred botte tellement de cul que je peux à peine le supporter. X-Ray Robot est l'œuvre d'un maître! »-Rob Thomas créateur de Veronica Mars