Le rockeur Ozzy Ousborne a confirmé qu’il souffrait de la maladie de Parkinson | AP

Ozzy Ousborne, membre du groupe de rock métal Sabbat noir annoncé souffrir de la maladie de Parkinson.

Le rockeur de 71 ans qui a reçu le Grammy, et ancien membre du groupe de rock métal Sabbat noir révélé lors d’une interview à l’émission “Good Morning America” ​​à travers laquelle il a révélé les détails de sa récente maladie.

Aussi le chanteur Il a détaillé les raisons pour lesquelles il attribue son état récent, qui, selon lui, était dû à un grave accident l’an dernier.

L’artiste bascule Il a révélé avoir subi une chute, ce qui aurait pu conduire à ce récent diagnostic.

Il convient de mentionner que le chanteur avait déjà dû annuler certaines présentations de sa tournée 2019 après avoir présenté certains problèmes de santé. Le musicien a dit qu’il voulait vraiment se sentir bien à chanter parce que ses fans lui manquaient.

De son côté, la femme du chanteur, Sharon Osbourne, Il a déclaré à GMA que le diagnostic “n’est en aucun cas une condamnation à mort”, mais que le chanteur a eu ses bons et ses mauvais jours.

Cependant, pour le chanteur, le digestif Cela représente le contraire.

L’année la plus douloureuse et la plus misérable de ma vie

Osbourne et sa famille, y compris ses enfants et sa femme, ont joué dans l’émission de téléréalité “The Osbournes”.

Qu’est-ce que le Mal de Parkinson?

L’infirmière de Parkinson, est un trouble du système nerveux qui affecte le mouvement. Les experts soulignent que la maladie commence son développement en l’absence d’un produit chimique important dans le cerveau, mieux connu sous le nom de Dopamine.

Dans certains cas, il peut être présenté pour des raisons génétiques mais la majorité des cas n’apparaissent pas plusieurs parmi les membres d’une même famille.

Il se manifeste généralement autour du 60 ans et dans certains cas chez les jeunes.

Aussi ceci souffrance Il a également ajouté d’autres victimes du monde du divertissement.

Helen Mirren, actrice et protogoniste du film “The Queen”, le regretté acteur Robin Williams le célèbre “Dad forever”, et Michael J. Fox ont été diagnostiqués comme un trentenaire.

