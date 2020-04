Le roi de Staten Island passe en VOD – / Film

Le roi de Staten Island, Le dernier de Judd Apatow, se dirige directement vers la VOD. le Pete Davidson-le film vedette tenait toujours sa date de sortie en juin, mais comme il n’y a aucun signe que les salles de cinéma rouvriront d’ici là, Universal a pris la décision d’envoyer le film au numérique. Cela pourrait indiquer un changement distinct dans la pensée du studio, car jusqu’à présent, beaucoup se sont accrochés à l’idée d’une éventuelle sortie en salles de leurs principaux titres, retardant certains films de plusieurs mois, voire d’une année entière.

À quel moment les salles de cinéma rouvriront-elles? Cette question plane au-dessus de la tête de chaque film à venir, et alors que les salles de cinéma croisent le doigt pour être prêtes à rouvrir à temps pour le Tenet de Christopher Nolan en juillet, rien n’est figé. Pour la plupart, les studios ont repoussé leurs titres à venir à des dates ultérieures – certains jusqu’à la fin de l’année, certains jusqu’en 2021. Mais alors que la situation des coronavirus se prolonge, les studios seront confrontés à un choix difficile: conservent-ils tout pousser, ou mordre la balle et commencer à publier des choses directement en VOD?

Dans le cas du roi de Staten Island, Universal a opté pour cette dernière option. Le film fera maintenant ses débuts en VOD le 12 Juin, une semaine avant sa date de sortie en salles. Le projet devait à l’origine être présenté en première au SXSW, mais l’annulation de ce festival a évidemment rendu cela impossible. Ce sera le deuxième film universel directement en VOD, le premier étant Trolls: World Tour.

Le réalisateur du roi de Staten Island, Apatow, a publié la vidéo suivante mettant en vedette Davidson dans laquelle ils discutent de la sortie numérique.

Pete et moi discutons de la vie et de notre film @thekingofsi #thekingofstatenisland #petedavidson pic.twitter.com/rVfk1mCA0v

Le roi de Staten Island rejoint désormais Scoob! et Artemis Fowl en tant que films qui tentent leur chance avec des sorties directes au numérique. Trolls, Scoob et Artemis sont tous des films axés sur la famille, mais King of Staten Island est un plus gros titre destiné aux adultes, ce qui pose une question: est-ce inévitable pour les autres films à venir? Est-ce que de plus en plus de studios décideront de commencer à abandonner leurs titres directement au numérique, ou continueront-ils à laisser espérer la réouverture éventuelle des cinémas?

Basé sur une partie de la vie réelle de Pete Davidson, voici le synopsis officiel du film:

Scott (Davidson) est un cas de développement arrêté depuis la mort de son père pompier à l’âge de sept ans. Il a maintenant atteint le milieu de la vingtaine après avoir accompli peu de choses, poursuivant un rêve de devenir un tatoueur qui semble bien hors de portée. Alors que sa sœur cadette ambitieuse (Maude Apatow, Euphoria de HBO) se rend au collège, Scott vit toujours avec sa mère infirmière épuisée aux urgences (lauréate d’un Oscar® Marisa Tomei) et passe ses journées à fumer de l’herbe, à traîner avec les gars – Oscar (Ricky Velez , Master of None), Igor (Moises Arias, Five Feet Apart) et Richie (Lou Wilson, The Guest Book) – et se connecter secrètement avec son ami d’enfance Kelsey (Bel Powley, The Morning Show d’Apple TV +).

Mais lorsque sa mère commence à sortir avec un pompier à grande gueule du nom de Ray (Bill Burr, F Is for Family de Netflix), cela déclenche une chaîne d’événements qui forcera Scott à faire face à son chagrin et à faire ses premiers pas pour avancer dans la vie.