Le roi Richard Cast ajoute Jon Bernthal comme entraîneur de Vénus et Serena – / Film

Jon Bernthal est prêt à entraîner du tennis… dans les films, bien sûr. Bernthal est en pourparlers pour jouer Rick Macci, l’entraîneur de tennis qui a formé Vénus et Serena Williams, dans Roi Richard. Le film n’est pas tant sur Vénus et Serena Williams que c’est leur père, Richard Williams, qui sera joué par Will Smith. Reinaldo Marcus Green dirige le drame.

Deadline a annoncé la nouvelle de Jon Bernthal rejoignant le casting de King Richard, avec Bernthal en pourparlers pour jouer Rick Macci, “le célèbre entraîneur de tennis qui a passé un accord avec Richard Williams pour former ses filles, ceci après les avoir regardées à l’âge de neuf ans et 10 et voyant immédiatement le potentiel de vitesse, de puissance et de compétitivité que les filles précoces ont amené devant les tribunaux. C’était la tâche de Macci de perfectionner et d’affiner ce talent tout en permettant aux filles d’être des enfants. Macci venait d’entraîner un autre jeune phénomène, Jennifer Capriati, et dans sa carrière a également entraîné Maria Sharapova et Andy Roddick, ce qui signifie qu’il a entraîné cinq joueurs classés numéro un de son académie de Floride. »

Saniyya Sidney et Demi Singleton jouent les jeunes Vénus et Serena Williams, Aunjanue Ellis joue leur mère Brandi Williams et Will Smith est le père Richard Williams. Zach Baylin a écrit le script. Il me semble toujours un peu bizarre qu’un film racontant l’histoire de Vénus et Serena Williams se concentre principalement sur leur père, mais cela ne signifie pas que le film ne peut pas se révéler bon. Ajouter Bernthal à la distribution ne fait certainement pas de mal – c’est l’un de ces acteurs fiables qui laisse toujours sa marque, peu importe la taille du rôle.

Le roi Richard est actuellement prévu pour une 25 novembre 2020 date de sortie, ce qui le mettra en plein milieu de la saison des récompenses.

