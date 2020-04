Le rôle crucial, mais réticent de Larry David dans le rapprochement de Cheryl Hines et Robert Kennedy Jr.

La star de Curb Your Enthusiasm, Cheryl Hines, est mariée à Robert Kennedy Jr. depuis 2014. Leur union est le deuxième mariage de Hines et le troisième de Kennedy.

La façon dont ils se sont rencontrés implique sa co-star de la série HBO, Larry David, et bien sûr, c’est drôle.

Cheryl Hines et Robert Kennedy, Jr. | Dia Dipasupil / WireImage

Larry David était le marieur involontaire de Cheryl Hines et Robert Kennedy, Jr.

La troisième fois a été le charme de réunir le couple pour la star de HBO. Selon le New York Times, David s’est présenté à deux lors de trois épreuves de ski: la première fois, à Banff, en Alberta; la prochaine réunion a eu lieu dans une station de ski de Deer Valley, Utah; et enfin, celui qui a «pris», un voyage de ski dans une autre station d’Aspen, au Colorado.

Robert Kennedy Jr (à gauche) et Larry David | Emma McIntyre / .

Kennedy était attirée par la mère d’un enfant, mais avait des réserves à l’idée de sortir avec une actrice. Il a exprimé ses hésitations à David, qui l’a rassuré sur le caractère personnel de Hines en disant: «Elle est la personne la plus solide que j’ai jamais rencontrée et la personne la plus aimée de ses pairs. Rien de ce que vous ferez ne la secouera. »

La version de Hines de la façon dont elle a rencontré son mari

Alors que l’histoire officielle de la réunion fatidique de Hines et Kennedy se déroule sur une piste de ski, Hines la raconte différemment. Chaque récit de la rencontre romantique contient le dénominateur commun de Larry David, et c’est tout ce qui compte.

L’actrice de 54 ans s’est entretenue avec Jenny McCarthy à propos de son programme SiriusXM, The Jenny McCarthy Show, en février 2020. Les deux ont discuté du mariage de Hines et des réticences de son coéquipier à propos de la relation de sa femme à la télévision avec l’avocat de l’environnement ayant une chance de réussir.

McCarthy a lancé le sujet en demandant s’il était vrai que Larry David avait présenté Hines à son mari.

“Il a fait! Mais il ne nous a pas présenté comme: “Hé, vous devriez être ensemble.” Je suis allé, Bobby faisait une collecte de fonds pour Waterkeeper, son organisation pour garder l’eau propre, et Larry m’a demandé si je voulais y aller, et j’ai a dit “oh ouais, je vais y aller.” Puis j’ai rencontré Bobby et puis des années plus tard, Bobby et moi nous sommes en quelque sorte regardés comme, “Hey. Hey! Vous êtes si mignon!’ “

En ce qui concerne l’optimisme, Hines dit que Larry David n’est «pas ce gars»

Hines a poursuivi sa conversation avec Jenny McCarthy, expliquant comment l’amour s’est épanoui entre elle et le neveu du président assassiné John F. Kennedy, et comment David, âgé de 72 ans, n’a rien vu de bon à ce sujet.

«Et puis j’ai appelé Larry et je lui ai dit:« Je pense que Bobby et moi pourrions sortir. »Et il dit:« C’est une idée terrible. Ça ne se terminera pas bien. “Et j’ai dit:” D’accord, vous avez probablement raison, mais je vais risquer. “”

McCarthy, se demandant ce qui fait de David le curmudgeon qu’il est, a demandé “Pourquoi pensez-vous qu’il dirait cela?”

Hines a répondu en riant: «Oh, eh bien, je veux dire, ce n’est pas un optimiste. Je ne peux pas imaginer que je dirais: “Hé! Je vais sortir avec cette personne, comment pensez-vous que ça va aller? “Je ne peux pas imaginer une personne où il serait comme” Oh! Bonne idée! Vous vous amusez! “Ce n’est pas ce type.”

Heureusement, Larry David s’est trompé, car il semble que ces deux-là soient là pour toujours.

