Le rôle d’Ahsoka Tano dans le Mandalorien pourrait conduire à sa propre série de retombées

La nouvelle selon laquelle la favorite des fans, Ahsoka Tano, devait faire ses débuts en direct dans la deuxième saison de Le Mandalorien s’est avéré être assez source de division. Rosario Dawson, qui avait déclaré publiquement son intérêt pour le rôle précédemment, a été annoncée pour jouer le personnage dans des nouvelles qui ont ravi la moitié de la base de fans, mais enragé l’autre moitié qui voulait voir l’actrice de voix Ashley Eckstein reprendre le rôle.

Ahsoka faisait des rumeurs pour la saison 2 depuis un certain temps maintenant – quelque chose que le WGTC vous a dit pour la première fois il y a des mois – étant donné que le Jedi a été co-créé par Star Wars: The Clone Wars et Star Wars: Rebels alum Dave Filoni, qui était impliqué dans la première saison de The Mandalorian en tant qu’écrivain, réalisateur et producteur exécutif, et devrait à nouveau figurer dans le deuxième lot d’épisodes de la série de science-fiction.

Le tournage est déjà terminé dans la saison 2, donc on ne sait pas depuis combien de temps Dawson a été castée, ni si elle tournera ses scènes séparément de la majorité du casting. Dans le communiqué officiel, cependant, il a été confirmé qu’elle ne sera pas une habituée de la série, ce qui indique que le rôle d’Ahsoka pourrait être limité à un épisode ou deux, similaire à la façon dont Cara Dune de Gina Carano est utilisée.

Compte tenu de la popularité du personnage auprès des fans depuis ses débuts, l’annonce du rôle d’Ahsoka dans The Mandalorian laisse également entendre que ses apparitions pourraient servir de pilote de porte dérobée à une série dérivée, quelque chose de PDG sortant de Disney, Bob Iger. mentionné l’année dernière lors de discussions sur des expositions solo potentielles pour les personnages introduits dans les projets Star Wars de Disney Plus.

Après tout, vous ne lancez pas une star comme Rosario Dawson en tant que héros Jedi culte dans l’une des plus grandes franchises de la planète pour simplement remplir une place d’invité, mais nous devrons attendre Le Mandalorien pour revenir plus tard cette année avant d’avoir une meilleure idée de la façon dont Ahsoka Tano s’intègre dans l’ensemble.