Le rôle d’Ant-Man 3 d’Evangeline Lilly pourrait être réduit en raison des commentaires du coronavirus

Vous ne pouvez pas avoir manqué la controverse entourant la star de MCU Evangeline Lilly au cours des derniers jours, compte tenu de sa réaction – disons – atypique à l’épidémie de coronavirus. L’actrice, connue pour avoir joué Hope Van Dyne dans les films Ant-Man, a révélé sur les réseaux sociaux qu’elle ne pratiquait pas la distanciation sociale, comme le recommandent les autorités du monde entier, car elle ne veut pas influer sur sa liberté de mouvement. Ironiquement, cependant, ses vues pourraient finir par restreindre sérieusement son temps de Ant-Man 3.

We Got This Covered a entendu des sources – les mêmes qui nous ont dit qu’un spectacle She-Hulk allait venir à Disney Plus et que Ahsoka Tano apparaitra dans The Mandalorian saison 2, que nous savons tous les deux vrai – que le studio est sérieusement contrariée par l’attitude de Lilly et, probablement plus important encore, la tempête des médias sociaux qu’elle a provoquée. Beaucoup demandent qu’elle soit retirée du MCU, en fait, en particulier compte tenu de ses commentaires inquiétants qui suggèrent qu’elle pense que COVID-19 est un canular.

D’après ce que nous comprenons, Marvel envisage maintenant de faire ce que ces gens demandent et de laisser Lilly partir après l’expiration de son contrat actuel. Dans l’immédiat, cependant, il semble que son rôle dans Ant-Man 3 sera réduit, ce qui serait une grosse descente pour l’actrice, après Ant-Man et la guêpe, faisant d’elle la première super-héroïne de premier plan de la franchise. Pourtant, nous savons que Marvel prête une attention particulière à l’indignation de Twitter – voir: Suppression temporaire de James Gunn de Guardians 3 – donc cela aurait du sens pour eux.

Cliquer pour agrandir

Étant donné où Ant-Man 3 pourrait finir par aller, en termes d’histoire, mélanger Hope dans un rôle de soutien pourrait probablement être fait de manière assez organique également. Avengers: Fin de partie a vieilli la fille de Scott Lang, Cassie, donc elle présumera qu’elle prendra son père et deviendra Stature dans le trio. En tant que telle, Emma Fuhrmann pourrait facilement s’intensifier et devenir le nouveau partenaire de Paul Rudd dans la lutte contre le crime au lieu de Lilly.

Bien sûr, la situation de Gunn a complètement tourné à 180 degrés quand il a finalement été réembauché, il est donc possible que Lilly puisse se retrouver dans les bons livres de Marvel. Peut-être que si elle change publiquement sa position sur la question et désamorce toute la négativité en ligne, cela fera l’affaire. À moins que cela ne se produise, cependant, il semble que les fans de Wasp devraient s’attendre à moins de temps d’écran pour le personnage quand Ant-Man 3 arrive dans le courant de 2022.