Le rôle de Love And Thunder aurait été révélé dans une nouvelle fuite

Holy casting news, Batman! Christian Bale s’apprête à retourner dans le monde des bandes dessinées et nous ne pourrions pas être plus excités à ce sujet.

L’ancien chevalier noir a récemment rejoint le casting de Thor: Amour et tonnerre, qui verra les studios Marvel accueillir Taika Waititi de retour derrière la caméra pour une autre aventure spatiale centrée sur le dieu du tonnerre. Mais ce ne sera pas seulement la version de Chris Hemsworth du héros que nous voyons, en 2021, Jane Foster de Natalie Portman se révélera également digne en tant que nouveau Thor du MCU.

Mais revenons à Bale, et son rôle reste toujours un mystère, Marvel refusant de révéler qui il joue (bien que nous sachions que c’est un méchant). Mais une nouvelle fuite qui est apparue à partir de 4chan – alors, vous le savez, prenez-la avec une pincée de sel – pourrait bien avoir la réponse pour nous. Et cela indique que l’acteur bien-aimé entre dans le rôle de Dario Agger, également connu sous le nom de Minotaure dans les bandes dessinées et à la tête de la Roxxon Corporation.

Bien sûr, Bale a déjà été lié à Agger et nous pouvons certainement le voir jouer le rôle, mais sans confirmation officielle pour le moment, nous nous retiendrons d’être trop excités. Ce que nous pouvons vous dire avec certitude, cependant, c’est que Waititi est susceptible de se pencher sur le même ton fantaisiste et humoristique que nous avons vu à Ragnarok, ce qui ne peut être qu’une bonne chose.

En effet, la troisième aventure solo de Thor a été l’un des meilleurs efforts du MCU à ce jour, et si Thor: Amour et tonnerre se révèle être à moitié aussi bon que ça, alors nous sommes dans un vrai régal. Surtout que nous avons Bale dans un rôle crapuleux.