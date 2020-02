Le rôle d’Owen Wilson dans Loki aurait été révélé

Le prochain lot de spectacles de Marvel Cinematic Universe mis en avant sur Disney Plus commence vraiment à prendre de l’ampleur. Hawkeye a peut-être été retardé, bien sûr, mais WandaVision a été repoussé au calendrier afin qu’il puisse atteindre la plate-forme d’ici la fin de cette année, tandis que The Falcon and the Winter Soldier est déjà bien en production, avec des photos fixes continuant à inonder sur le Web.

Alors que deux séries télévisées MCU devraient être avec nous d’ici la fin de 2020, Marvel Studios espérera probablement faire de même l’année suivante, et nous savons déjà que Tom Hiddleston’s Loki sera le premier à sortir des portes en 2021. Étant donné que c’est encore loin, nous n’en avons pas encore beaucoup entendu parler, à part le fait que les pouvoirs du Tesseract permettront à l’histoire de se dérouler sur plusieurs périodes comme le Dieu du mal joue avec l’histoire humaine.

Mais une autre pièce du puzzle s’est récemment mise en place quand Owen Wilson a signé pour jouer un personnage majeur dans le spectacle. Son rôle n’a pas été révélé au moment de l’annonce de son casting, mais cela n’a pas empêché les fans de théoriser et il semble que certaines de leurs suppositions étaient assez proches. Et c’est parce que nous avons appris aujourd’hui que Wilson incarnera Justice Peace, «un mercenaire sautillant qui a été embauché par la Time Variance Authority pour devenir le chef de leur service d’application des lois temporelles».

Du moins, selon des sources proches du WGTC, les mêmes qui ont dit que John Cena jouait le frère de Vin Diesel dans Fast & Furious 9 et que [SPOILERS] serait révélé comme un traître dans The Rise of Skywalker, qui se sont avérés être les deux. Et d’ailleurs, nous savons déjà que la Time Variance Authority jouera un grand rôle dans la prochaine série Disney Plus, il est donc logique que Marvel joue avec un nom notable pour jouer l’un des principaux membres de l’organisation.

Dans tous les cas, avant de voir plus de God of Mischief, nous pourrons d’abord attraper The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision, qui seront tous deux sur nos écrans avant la fin de 2020. Et après ça, Loki sortira enfin Disney Plus l’année suivante. Ne le manquez pas.