Le rôle du prince Andrew dans le mess des mégxits de la famille royale, révélé

Ce n’est un secret pour personne que le prince Andrew a eu une année difficile. En 2019, il a commencé à être examiné dans la presse pour sa relation avec le controversé Jeffrey Epstein. Ce scandale a finalement conduit le prince Andrew à prendre du recul par rapport à la famille royale.

Bien qu’il ne travaille plus comme royal, le prince Andrew fait toujours partie de la famille royale. En tant que tel, il a en fait un rôle surprenant en ce qui concerne le récent drame Megxit. Lisez la suite pour découvrir ce que le prince Andrew a fait le mois dernier.

Comment le prince Harry et Meghan Markle ont causé le désordre Megxit

Le prince Harry et Meghan Markle | Andrew Milligan – Piscine WPA / .

Le 8 janvier, le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont choqué le monde lorsqu’ils ont annoncé qu’ils démissionneraient en tant que membres supérieurs de la famille royale.

“Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution”, a indiqué le couple dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. “Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres” supérieurs “de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine.”

Le prince Harry et Meghan ont également révélé qu’ils prévoyaient de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord. Ils ont déclaré: «Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative . “

Les rapports ont déclaré que d’autres membres de la famille royale ne voyaient pas cette annonce

Après que le prince Harry et Meghan aient partagé leurs grandes nouvelles, il a été soudainement rapporté que d’autres membres de la famille royale étaient tout aussi stupéfaits de l’annonce que tout le monde.

“William a été aveuglé par la décision et la déclaration de Harry et Meghan”, a déclaré une source à Us Weekly. «C’est triste parce que quand ils étaient plus jeunes, William serait la première personne à qui Harry s’adressait pour de grandes nouvelles comme celle-ci. William est incroyablement blessé, mais en même temps, il a sa propre famille sur laquelle se concentrer et essaie d’avancer dans sa vie. »

On a dit que la reine Elizabeth ignorait non plus l’annonce du prince Harry et de Meghan.

Cependant, l’expert royal Katie Nicholl a précisé que le prince Harry avait effectivement discuté de cette question avec la famille royale. C’était juste qu’ils étaient encore très impliqués dans les «discussions au début» et personne ne s’attendait à ce qu’il «saute complètement le pistolet» comme ça.

Ce que le prince Andrew a fait pendant ce scandale

Le drame Megxit a détourné les projecteurs du scandale du prince Andrew pendant un certain temps, bien qu’il traîne toujours dans la famille royale.

Un initié a récemment partagé avec The Sun que le prince Andrew avait en fait réconforté la reine Elizabeth à travers tout cela.

L’initié a révélé: «Andrew lui a constamment parlé au téléphone et est maintenant resté avec elle pendant quelques jours… Il voit beaucoup de la reine à Windsor, probablement plus que tout autre royal, et il est elle rock en ce moment. “

La source a également ajouté que le prince Andrew considérait qu’il était “de son devoir de soutenir la reine et le prince Philip et de leur faire traverser cette épreuve” car il sait que son scandale a fait beaucoup de tort à la monarchie.

Il a été dit que le prince Andrew était souvent le fils préféré de la reine Elizabeth, ce qui explique pourquoi elle ne s’est pas distanciée de lui malgré sa réputation désormais souillée. En fait, elle a été vue faire de l’équitation avec lui il y a quelques mois.

En fin de compte, il est clair que de nombreux membres de la famille royale ont traversé beaucoup de choses cette dernière année, et ils s’appuient les uns sur les autres pour se soutenir chaque fois qu’ils le peuvent.