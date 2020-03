Le rôle mandalorien de Rosario Dawson pourrait conduire à la série Ahsoka Tano

Une nouvelle rumeur suggère que l’apparition de Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka Tano dans la prochaine saison de The Mandalorian pourrait conduire à une série solo pour le personnage bien-aimé.

Après une semaine assez lourde qui a vu les retards de plusieurs tirages au box-office majeurs, les fans de Star Wars étaient ravis d’apprendre vendredi que Rosario Dawson avait rejoint The Mandalorian en tant que personnage préféré des fans, Ahsoka Tano. Alors que beaucoup étaient ravis d’entendre la galaxie de plus en plus éloignée, certains étaient déçus que le personnage bien-aimé de Clone Wars n’ait pas sa propre série Disney Plus solo, en particulier avec une actrice qualifiée comme Rosario Dawson à la barre.

Il semble que l’apparition de Rosario Dawson dans The Mandalorian pourrait servir de pilote de porte dérobée pour une série Ahsoka Tano, selon Heat Vision. Aucun autre détail n’a été donné autre que cette supposée série Ahsoka Tano avec Rosario Dawson étant une rumeur. Les fans réclament depuis des années de voir plus d’Ahsoka Tano, en particulier sur le front de l’action, donc cette série devrait être une évidence pour les cadres de contenu et d’histoire de Disney Plus.

L’apparition de Rosario Dawson en tant que Ahsoka Tano dans The Mandalorian serait le début du personnage en direct, à l’exception du camée de voix que les Jedi avaient dans l’apogée de Star Wars: The Rise of Skywalker. Ahsoka Tano est apparu pour la première fois dans le film d’animation Star Wars: The Clone Wars et a continué à jouer dans l’émission de télévision du même nom. Plus tard, elle est également apparue dans la série Rebels acclamée par la critique.

Voulez-vous une série solo Ahsoka Tano avec Rosario Dawson? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Voici le synopsis officiel de The Mandalorian:

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans l’univers Star Wars. Le Mandalorien se situe après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Le Mandalorien met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série Star Wars a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

Dave Filoni a réalisé le premier épisode de The Mandalorian et d’autres épisodes de la série Star Wars ont été dirigés par Thor: le réalisateur de Ragnarok Taika Waititi, la star de Jurassic World Bryce Dallas Howard, le réalisateur de Dope Rick Famuyiwa et la réalisatrice de Jessica Jones Deborah Chow.

La première saison de Mandalorian est désormais disponible exclusivement sur Disney Plus. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour plus d’informations sur Ahsoka Tano de Rosario Dawson pendant que nous l’apprenons.

Source: Heat Vision