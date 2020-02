Le roman de science-fiction d’Octavia E. Butler se dirige vers le petit écran d’Amazon et d’Ava DuVernay

Le premier livre de Octavia E. ButlerCollection Lilith’s Brood, roman de 1987, lauréat du prix Hugo and Nebula Aube se dirige vers le petit écran via Amazon Studios, MACRO Television Studios et Ava DuVernayARRAY Filmworks, Deadline rapporte aujourd’hui.

Victoria Mahoney (Star Wars: The Rise of Skywalker) adaptera et dirigera le pilote.

À l’aube…

«Lilith Iyapo vient de perdre son mari et son fils lorsque le feu atomique dévore la Terre – la dernière étape de la dernière guerre de la planète. Des centaines d’années plus tard, Lilith se réveille, au fond de la cale d’un énorme vaisseau spatial extraterrestre piloté par l’Oankali – qui est arrivé juste à temps pour sauver l’humanité de l’extinction. Ils ont gardé Lilith et d’autres survivants endormis pendant des siècles, car ils ont appris tout ce qu’ils pouvaient sur la Terre. Il est maintenant temps pour Lilith de les ramener dans son monde natal, mais la vie parmi les Oankali sur la planète nouvellement réinstallée ne sera plus comme avant. »