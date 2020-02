Le roman graphique «La vengeance des morts-vivants» est une suite non officielle de «Le retour des morts-vivants»

La fête est finie, mais ils ont encore faim.

Basé sur un traitement de 1985 par l’acteur The Return of the Living Dead Don Calfa, le nouveau roman graphique La vengeance des morts-vivants est présenté comme «la suite non officielle» de la comédie d’horreur de 1985. Limité à seulement 350 exemplaires, le roman graphique à dos souple comprend 60 pages en couleur et est maintenant disponible en précommande sur le site Web de Cult Screenings.

L’écrivain Gary Smart explique: «En 2006, Don Calfa et moi avons discuté de la possibilité de transformer son traitement La vengeance des morts-vivants en roman graphique. Pendant cinq ans, nous y avons travaillé avec l’aide de Christian Sellers et Craig Hutchings. Nous avions une version imprimée complète. Don les a amenés à des conventions avec lui et c’était tout. Avant sa mort, nous avons discuté de la refonte de notre version préliminaire, mais lorsque Don est tombé malade de démence, la communication est devenue de plus en plus difficile. »

Il poursuit: «Depuis 2 ans, depuis le décès de Don, Jason Miller et moi travaillons sur la version remaniée à la mémoire de Don. Ce n’est pas rentable d’où le prix bas et les nombres limités. C’est un hommage à Don et à son héritage. »

La vengeance des morts-vivants reprend juste après les événements du film.

Précommandez votre copie aujourd’hui pour 14,99 £ (19,48 $) et attendez-la dans Mars 2020.