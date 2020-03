Le Royal Insider claque le prince Harry et Meghan Markle pour ne pas avoir amené Archie au Royaume-Uni, les qualifie de «méprisants et inconsidérés»

Alors que le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex exécutent leurs derniers engagements avant de quitter la famille royale, il y a eu des discussions sur la décision du couple de ne pas amener leur fils Archie pour leur visite au Royaume-Uni. Un expert royal estime que la décision a été «malveillante et inconsidérée» envers la reine Elizabeth et le prince Philip.

Le prince Harry et Meghan Markle | Karwai Tang / WireImage

Le prince Harry et Meghan retournent au Royaume-Uni

Le prince Harry et Meghan sont retournés au Royaume-Uni pour un certain nombre d’engagements finaux, mais ont laissé leur bébé derrière pour le voyage. Leur décision a été critiquée, car beaucoup pensaient que le couple aurait dû emmener Archie voir ses arrière-grands-parents.

L’ancien attaché de presse du palais, Dickie Arbiter, pense qu’il n’y a “aucune excuse” pour que le couple n’amène pas Archie. “Je suis désolé, il n’y a aucune excuse pour ne pas l’avoir amené. Après tout, il doit rencontrer sa famille, sa famille ne va pas avoir la chance de le voir pendant un certain temps, car Harry et Meghan vont être au Canada ou aux États-Unis », a déclaré Arbiter à Nine News Australia.

“Il y a toujours l’excuse,” Eh bien, il est trop jeune pour voler “”,

dit, notant, “les bébés volent tout le temps, ils ont volé Archie vers le sud

Afrique en octobre pour cette visite, il n’était donc pas trop loin de l’y emmener, donc j’ai

croyez qu’ils devraient l’amener. “

On a demandé à l’arbitre s’il pensait que laisser le bébé derrière lui était «méchant»

et il a partagé: “Eh bien, c’est méchant, c’est aussi inconsidéré, et la reine

va avoir 94 ans en avril, elle ne sera pas avec nous beaucoup plus longtemps. ”

«Le prince Philip va avoir 99 ans en juin, il ne va pas

rester ici beaucoup plus longtemps », a poursuivi Arbiter. “Vous devez être pratique, il était

hôpital à Noël, il avait l’air assez fragile quand il est sorti, et il est à

Sandringham, personne ne l’a vu et il est fragile. »

Il a ajouté: «Les gens deviennent fragiles à cet âge et ce serait un

dommage que Archie n’ait pas été amené pour que ses arrière-grands-parents puissent

le voir.”

Une source affirme que la reine Elizabeth craint de ne pas revoir Archie

La visite des Sussex sans Archie a déclenché des affirmations de certains experts selon lesquelles la reine était déçue de ne pas voir son arrière-petit-fils maintenant qu’il s’était éloigné. La reine a le cœur brisé à l’idée de ne pas voir son arrière-petit-fils, a déclaré une source à Us Weekly. “La reine adorerait avoir une relation avec Archie, mais il semble peu probable que cela se produise.”

La source a poursuivi: «La pire crainte de la reine est qu’elle

ne reverra peut-être jamais Archie. Elle essaie de rester optimiste à ce sujet

situation et ne se pencherait jamais sur le caractère de Meghan

– même après tout ce qui s’est passé. “

Elle n’est peut-être pas si inquiète, selon un expert

S’il est logique de croire qu’une arrière-grand-mère

être déçu de ne pas voir son arrière-petit-fils pendant une longue période de temps, un

correspondant royal estime que cela pourrait ne pas être un gros problème pour la reine.

“Certains de la presse britannique essaient de dépeindre la décision apparente de Harry et Meghan de ne pas amener bébé Archie ici au Royaume-Uni comme décevante pour la reine”, a déclaré Keir Simmons aujourd’hui. “Je dois vous dire que c’est très peu probable. Quiconque connaît la biographie de la reine saura qu’elle n’aime vraiment pas les bébés. »

“Je peux presque garantir qu’elle ne se plaint pas

ne voit pas Archie en ce moment “, a ajouté Simmons.