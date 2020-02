Le Royaume-Uni fait avancer l’interdiction des véhicules à essence

Le Royaume vise à atteindre zéro émission de carbone d’ici 2050 et pour cela, il prévoit d’arrêter la vente de véhicules qui utilisent de l’essence et du diesel en 2040, mais le faire dans un temps aussi lointain n’aidera pas, du moins c’est ce qu’un groupe a révélé d’experts de la Green Alliance. En réponse à cela, le gouvernement britannique a avancé son interdiction de 5 ans et a maintenant l’objectif de 2035.

En plus d’accélérer l’objectif, Les nouvelles propositions comprendront une interdiction de la vente de véhicules hybrides, qui ont été omis de la législation la première fois. Cela signifie qu’une fois l’interdiction entrée en vigueur, les gens ne peuvent acheter que des voitures électriques ou à hydrogène.

“Passer à 2030 et établir un mandat pour les véhicules zéro émission, comme l’ont fait la Chine et la Californie, encouragerait les constructeurs automobiles à fabriquer des voitures électriques au Royaume-Uni et donnerait au pays un avantage sur ses concurrents à travers l’Europe”, dit-il. Morten Thaysen, militant pour l’air pur à Greenpeace.

La proposition doit encore être soumise pour consultation et ne sera pas une consultation populaire, car les constructeurs automobiles ne sont pas entièrement préparés. Des entreprises britanniques comme Aston Martin ont déclaré qu’elles attendraient qu’elles soient financièrement stables avant de lancer un véhicule électrique.

