Le rythme cardiaque de l’artiste aux multiples facettes Luis Eduardo Aute s’éteint

▲ L’auteur-compositeur-interprète, lors d’une présentation en Équateur en 2012. Photo Ap

Dimanche 5 avril 2020, p. 5

Madrid Le poète qui a toujours compris que l’amour était préférable à la guerre, à la haine, à la violence; l’auteur-compositeur-interprète qui, d’une voix tremblante et grave, se souvenait de la nuit la plus longue, à l’aube, Luis Eduardo Aute, est décédé dans un hôpital de Madrid à l’âge de 76 ans. Il est parti seul, comme presque tous les patients décédés ces jours-ci en Espagne de la pandémie de Covid-19, sans famille à proximité et après avoir subi une détérioration physique en raison de la maladie chronique qui a duré trois ans.

Sa voix, son message engagé et poétique, son visage d’homme bon et généreux, restaient dans les mémoires et de la meilleure façon possible; écouter ses chansons, ses concerts, ses récitals, voire contempler son œuvre plastique. Ainsi, de la quarantaine la plus excitée, l’Espagne a renvoyé l’un des grands musiciens du XXe siècle.

Aute a chanté la rébellion, l’amour, l’érotisme, le mot, le rythme cardiaque que parfois ce monde ne comprenait pas, qui trouvait absurde d’être vivant sans l’âme de votre corps. Il est né à Manille, aux Philippines, le 13 septembre 1943. L’Europe, continent d’origine de ses parents, a été convulsée par la Seconde Guerre mondiale, et l’Espagne, embourbée dans une misérable période d’après-guerre héritée de la sanglante guerre civile (1936-1939) .

Son père, Gumersindo, un simple andalou qui, à l’âge de 18 ans, a émigré aux Philippines pour travailler dans une usine de tabac, après plusieurs années de vie là-bas, a rencontré celui qui est devenu la mère d’Aute, Amparo, une Philippine de haute bourgeoisie de descendance valencienne et santandoise. En fait, les premières années où il a vécu à Manille, il a étudié dans des écoles espagnoles, à La Salle, où en plus de l’espagnol, ils lui ont enseigné le catalan. Quand elle avait 11 ans, la famille a finalement décidé de retourner en Espagne; d’abord à Barcelone puis à Madrid, où ils s’installent définitivement, lorsque la répression de Franco est cruelle et les libertés civiles et artistiques extrêmement limitées.

En tant que jeune homme et adulte, Aute a toujours eu ce geste taciturne de créateur intense. En fait, ses premiers contacts avec l’art ont été les premiers, avec une guitare espagnole que ses parents lui ont donnée à l’âge de 15 ans et, plus ou moins en même temps, avec les huiles et dessins qu’il a réalisés sans s’arrêter dans ses moments de solitude. En fait, il s’est toujours considéré comme un chanteur ou un poète comme un artiste plasticien.

Tout au long de sa jeunesse, Aute a toujours maintenu la tension entre la création musicale et la création plastique, mais il s’est également aventuré dans l’étude de l’architecture, qui n’a finalement pas prospéré. Surtout, parce qu’au milieu des années 1960, et après un voyage au Brésil et aux États-Unis, il a fait la connaissance du travail de deux géants de la chanson qui étaient alors considérés comme les messies de la nouvelle musique: Bob Dylan et Joan Báez . Sa musique l’a transformé. Cela lui a fait comprendre que son chemin était peut-être quelque chose de similaire, d’autant plus que son inspiration prolifique s’est immédiatement transformée en d’innombrables chansons qui sont devenues les hymnes de plusieurs générations.

Le mur franquiste

Au milieu d’une effervescence créative, Aute se heurte à un mur sinistre et granitique, celui de l’absence de liberté créatrice dans une Espagne embourbée dans la tristesse de la censure du franquisme. Il décida donc, dans un accès de satiété, d’abandonner la musique en 1968, avec seulement quelques albums sortis et deux douzaines de chansons écrites. Il a donc décidé de se concentrer sur la création picturale, l’étude, l’écriture, l’observation des phénomènes politiques qui l’entouraient et, surtout, sur la découverte de l’amour, car il était, avant tout, convaincu que l’amour, ce sentiment profond de dévouement et de générosité, c’est la seule porte à la révolution. À la transformation sociale.

Dans les années 70, lorsque vous avez commencé à respirer un peu plus de liberté en Espagne, Aute est revenu composer, jouer de la guitare, chanter sur de petites scènes d’où l’une des légendes les plus importantes de la chanson espagnole de la XXe siècle, comparable à des auteurs comme Joan Manuel Serrat ou Joaquín Sabina.

Son héritage est écrasant, d’une œuvre plastique prolifique et diversifiée, une série de créations cinématographiques de différents axes et tranchées, à ce pour quoi il était surtout connu: sa musique, ses chansons, ces paroles qui font partie de la mémoire collective de divers générations et que le jour de sa mort a grondé dans tant de maisons en Espagne, au Mexique et dans le reste de l’Amérique latine. Comme à l’aube, sans votre rythme cardiaque, ou ma vie continue.

Aute avait une relation très spéciale avec l’Amérique latine, en particulier avec Cuba, où il vivait au début des années 1980, souffrait et était guéri de la tuberculose et rencontrait l’un des hommes et des artistes avec lesquels il comprenait le mieux: Silvio Rodríguez. Ensemble, ils ont fait plusieurs tournées, concerts et albums qui font déjà partie de l’histoire.

À partir de 2016, sa santé s’est détériorée. En fait, il est presque miraculeusement sorti d’un long et douloureux coma. Il a également surmonté une crise cardiaque et une chute dans les enfers des hôpitaux en 2018, jusqu’à hier il est parti, à l’aube, en silence, et au milieu d’une crise sanitaire qui fera ses adieux, ses derniers adieux, presque clandestins. , car la loi sur l’emprisonnement interdit de célébrer les honneurs funéraires avec plus de trois personnes. Un triste au revoir à l’un des plus grands auteurs-compositeurs du XXe siècle.

