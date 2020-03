Le Saint Maud de l’A24 ouvrira désormais ses portes en salles le week-end de Pâques

Annoncé aujourd’hui sur Twitter, A24 va libérer Verre roseFilm d’horreur Saint Maud dans les théâtres à l’échelle nationale sur 10 avril, qui se trouve être le week-end de Pâques.

Cependant, vous pourrez découvrir le film plus tôt dans le mois dans le cadre de la série de projections «She is Risen» d’AMC. Ces premières projections auront lieu le 1er avril.

Joe Lipsett a qualifié le film de «thriller psychologique religieux exquis».

Saint Maud est décrite comme «une vision effrayante et audacieusement originale de la foi, de la folie et du salut dans un monde déchu».

“Maud, une infirmière de soins palliatifs nouvellement dévouée, devient obsédée par le fait de sauver l’âme de sa patiente mourante – mais des forces sinistres et son propre passé de péché menacent de mettre fin à sa sainte vocation.”

Morfydd Clark (Love & Friendship) incarne Maud, avec Tony et l’actrice lauréate des BAFTA Jennifer Ehle (The Miseducation of Cameron Post) en tant que Amanda.

Des mains propres, une âme propre. #SaintMaud ouvre maintenant le week-end de Pâques, comme Dieu le voulait. (Merci @MGM_Studios!) Pic.twitter.com/XlzaDy85M0

