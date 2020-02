Le salaire facturé par la distribution des «Amis» pour sa participation aux retrouvailles de HBO Max

Les «amis» reviendront de la seule manière possible. Après avoir fermé la porte à un redémarrage ou à un renouveau, la mythique sitcom reviendra à la vie avec une heure spéciale qui réunira les six membres originaux de sa distribution – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer-, qui a finalement aurait conclu un accord avec WarnerMedia pour matérialiser ce contenu exclusif de HBO Max, comme l’indique la date limite.

Matt LeBlanc et Matthew Perry dans «Friends»

Cette avancée dans les négociations intervient quelques semaines après que Kevin Reilly, directeur de la future plateforme de streaming, ait déclaré que pour le moment la possibilité de faire avancer le projet était dans l’air: “Il y a un intérêt de tous les côtés, mais nous ne sommes pas en mesure pour aligner tous les intérêts pour aller de l’avant. ” Heureusement cette distance a été coupée avec un accord salarial qui a satisfait les deux parties.

Chacun des six protagonistes recevra une compensation entre trois et quatre millions de dollars pour avoir participé à cette réunion à laquelle les co-créateurs de la série originale, Marta Kauffman et David Crane, devraient être impliqués. À l’heure actuelle, HBO Max n’a pas officiellement confirmé la nature du retour des «amis», mais, sous quelque forme que ce soit, ce sera l’une des principales incitations à souscrire à son service.

Le dernier à rejoindre la fête

Si enfin les retrouvailles viennent voir le jour, elles peuvent être promues par ses six stars via Instagram, puisque Matthew Perry, le seul à avoir succombé, a enfin ouvert son compte personnel. Douze heures après sa première publication, l’acteur qui a donné vie à Chandler accumule déjà quatre millions de followers, grâce au soutien qu’il a reçu de ses collègues membres de la distribution de la sitcom emblématique, qui un demi-siècle plus tard reste une tendance.

