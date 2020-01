Le salaire que David Broncano facturerait dans «La Résistance»

‘Resistance’ est peut-être le programme quotidien de grillades Movistar + qui a le plus d’impact sur les réseaux sociaux. Bien qu’il existe d’autres formats tels que «Motif tardif» avec Andreu Buenafuente dont il est également question et qu’il existe très bien une «Résistance» qui est sans aucun doute tombée amoureuse d’un public «millénaire» et très active sur Twitter et Instagram. Ses entrevues particulières, les monologues surréalistes de son présentateur David Broncano et le nombre infini de moments inattendus qui ont été viralisés quotidiennement ont fait du programme l’un des piliers Programmation incontestée de # 0, un espace qui semble absolument indispensable aujourd’hui.

David Broncano, hôte de «The Resistance»

Voilà pourquoi il n’est pas surprenant qu’il y a des mois, Movistar + a décidé de le renouveler pour deux années supplémentaires, assurant ainsi sa continuité sur le gril. De cette façon, la plate-forme a lié l’équipe spatiale et aussi David Broncano, qui aura sûrement été tenté par d’autres groupes de communication de rejoindre leurs rangs, voyant leur succès dans Movistar. Le dur se pose alors avec ce que le comédien facture pour son travail dans le “Late Late Show” de # 0. Eh bien, le journaliste Rocco Steinhäuser était chargé de le révéler. Comme si la question mythique de «La résistance» était, le collaborateur de «Butterfly Hunter» a décidé de dire dans Divinity le montant exact que Broncano reçoit pour chaque livraison.

Et si David Broncano demande toujours à ses invités combien d’argent ils ont sur leurs comptes bancaires, maintenant Rocco a été chargé de révéler ce que Broncano a au moins dans son. Ce que nous ne savons pas, c’est s’il trouvera trop drôle que le visage de Divinity voulait donner la figure publiquement, en plein direct de ‘Butterfly Hunter’. Cela a expliqué que Le présentateur gagne 6 000 pour chaque livraison émise. Ainsi, si quatre livraisons hebdomadaires sont émises, le Broncano mensuel facturerait, selon Steinhäuser, environ 96 000 euros au total. Sans aucun doute, un montant plus qu’important qui montre la pertinence de la bande dessinée dans Movistar +.

«La résistance» s’éteint déjà

Le programme est devenu l’un des piliers de Movistar +, il n’est donc pas surprenant que la plateforme veuille innover de plus en plus pour ne pas laisser ses followers indifférents. Preuve en est les livraisons spéciales de l’espace qui ont été faites à l’étranger. De cette façon, en novembre, deux livraisons de ‘The Resistance’ ont été émises depuis la Magic Box de Madrid dans laquelle Gerard Piqué était le véritable protagoniste. En même temps, en décembre, une autre spéciale a eu lieu, cette fois à Barcelone, dans la même université où la fiction de la plateforme ‘Merlí: Sapere Aude’ a été enregistrée, avec Carlos Cuevas et María Pujalte devant.

.