Le sang de Tom Hanks utilisé pour développer un vaccin contre le coronavirus

Tom Hanks et Rita Wilson ont été diagnostiqués avec le coronavirus COVID-19 le mois dernier et ont été l’un des premiers cas très médiatisés du virus à être annoncé publiquement. Bien sûr, le couple s’est rétabli assez rapidement après s’être mis en quarantaine en Australie et était de retour aux États-Unis en peu de temps.

Ils ont également été très actifs sur les réseaux sociaux tout au long de ce processus, nous tenant informés de leur statut et partageant des informations sur la manière de rester en sécurité et d’aider à stopper la propagation du virus. Et maintenant, avec Hanks et Wilson complètement rétablis, ils prennent encore plus de mesures pour aider à combattre COVID-19.

S’exprimant dans une interview sur NPR Wait Wait… Don’t Tell Me !, l’acteur bien-aimé a révélé que lui et sa femme donnaient du sang pour aider à trouver un vaccin. Après avoir appris qu’ils portaient les bons anticorps, ils sont maintenant plus que disposés à donner du sang et à aider les chercheurs à trouver un remède contre le virus.

“Beaucoup de questions sont que faisons-nous maintenant?” Dit Hanks. «Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire? Et, en fait, nous venons de découvrir que nous portons les anticorps. Nous avons non seulement été approchés, nous avons dit: «Voulez-vous notre sang? Pouvons-nous donner du plasma? »

Bien sûr, on ne sait pas si un remède sera trouvé dans leur sang, mais s’il y en a un découvert, la star de Toy Story a déjà trouvé un nom pour cela: le “Hank-ccine”.

Hanks et sa femme ne sont certainement pas les premiers à donner du sang pour la cause et ils ne seront pas les derniers non plus. Mais c’est évidemment génial de les voir intensifier et être si proactifs à ce sujet. Après tout, ils savent de première main à quel point ce virus peut être mauvais et font maintenant tout ce qu’ils peuvent pour aider à stopper la pandémie.

Malheureusement, même avec le couple – et beaucoup d’autres – qui donne du sang, nous pouvons encore attendre un peu avant de trouver un remède. Mais en tout cas, nous sommes juste heureux d’entendre cela Tom Hanks et Rita Wilson sont maintenant de retour sur pied et avec un peu de chance, le monde traversera ce cauchemar assez tôt et sortira plus fort de l’autre côté.