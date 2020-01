Le saxophoniste et compositeur de jazz à succès Jimmy Heath est décédé à 93 ans | .

Jimmy Heath, un saxophoniste et compositeur de jazz nominé aux Grammy Awards qui a joué avec de grands personnages tels que Miles Davis et John Coltrane avant de former le groupe familial populaire des Heath Brothers à l’âge mûr, est décédé. J’avais 93 ans.

Son petit-fils Fa Mtume est celui qui a annoncé la nouvelle au New York Times, après sa mort dimanche dernier à son domicile Loganville, Géorgie.

Jusqu’à présent, la cause de sa mort n’est pas encore connue, la famille et les amis pleurent son départ.

Heath, originaire de Philadelphie, jouait du jazz depuis 1940, au début du bebop. Il a été conseillé par Dizzy Gillespie, idolâtrait Charlie Parker, dont le surnom était “Bird”, et serait connu sous le nom de “Petit oiseau” pour le bien qui imite le style fluide de Parker.

Heath a surmonté ses combats avec ses propres dépendances qui l’ont emmené en prison au milieu des années 1950, et il a eu une carrière longue et assez productive.

Il a écrit la plupart des éléments de l’album “Playboys” de Chet Baker-Art Pepper, enregistré avec tout le monde de Davis et Coltrane à Milt Jackson et Gil Evans, a travaillé sur les listes de Ray charles et a sorti plusieurs de ses propres albums.

Dans les années 1970, il a aidé à fonder Heath Brothers, qui présentait également les frères Percy Heath à la basse et Albert “Tootie” Heath à la batterie.

Jimmy a été nominé pour un Grammy. En 1993, il a reçu une nomination aux Grammy pour son propre album “Little Man, Big Band” (Heath était à seulement 5 pieds, 3 pouces) et a joué un concert de jazz à la Maison Blanche, lorsque le président lui-même Bill Clinton Il a emprunté son saxophone pour un numéro.

En 2003, il a été nommé Jazz Master par le National Endowment for the Arts, qui a noté que “En combinant son style polyvalent d’exécution et ses compétences exceptionnelles en écriture et en organisation, il a établi un haut niveau de réussite dans le domaine du jazz.”

Les survivants incluent Tootie Heath; sa deuxième épouse, Mona; et un fils de chacun de ses mariages. Son fils de son premier mariage, James Mtume, est devenu un musicien et compositeur gagnant d’un Grammy qui a contribué à écrire le succès de Stephanie Mills “Jamais connu l’amour comme ça avant”. Un autre fils, Jeffrey, est décédé en 2010. Percy Heath est décédé en 2005.

