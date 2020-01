Le scandale «Megxit» de Meghan Markle prouve cette terrible rumeur à son sujet

Meghan, duchesse de Sussex, n’est certainement pas étrangère aux critiques de nos jours. Elle est sous le feu de tant de choses depuis qu’elle a rejoint la famille royale et a pris la chaleur des membres du public ainsi que des médias.

Les choses ont tellement mal tourné récemment que Meghan a fait une interview dans laquelle elle a déclaré que la vie royale ne l’avait pas traitée aussi équitablement qu’elle le pensait. Le prince Harry a soutenu sa femme pour sa défense, publiant même une déclaration dans laquelle il a exprimé sa préoccupation pour sa sécurité.

Des rumeurs tournent autour de Meghan depuis plusieurs années maintenant, et tout le stress pèse certainement sur la duchesse de Sussex. Les fans ont été surpris quand elle et le prince Harry ont annoncé qu’ils prendraient une pause de six semaines dans leurs fonctions royales, mais tout le monde était prêt à voir le couple reprendre son horaire normal dès que ce temps serait écoulé.

Tout le monde a été encore plus choqué lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé inopinément qu’ils reculeraient en tant que membres de la famille royale. Alors, le scandale «Megxit» de Meghan prouve-t-il cette terrible rumeur à son sujet?

La pression d’être royal

Le palais de Kensington a publié ce matin une déclaration sur le harcèlement que subissent actuellement Meghan Markle et sa famille. pic.twitter.com/EuFZ4fmUIj

– Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 8 novembre 2016

Se marier dans la famille royale ressemble à un conte de fées pour n’importe qui. Après tout, qui ne voudrait pas tomber amoureux d’un beau prince, emménager dans un palais et vivre heureux pour toujours? Ce n’est pas ce qui s’est réellement passé avec Meghan, qui a rapidement appris que la vie royale n’était pas tout paillettes et glamour.

Elle s’est soudain retrouvée avec pratiquement aucune intimité et vivait la vie sous les projecteurs comme jamais auparavant. Les nouvelles d’elle et du prince Harry dominaient constamment les gros titres, et il est assez sûr de dire que les choses devenaient incontrôlables. Et il y avait un fort parti pris contre elle.

On pensait à l’origine que Meghan allait moderniser la famille royale et rendre les choses meilleures qu’elles ne l’étaient déjà. Mais elle a vite découvert qu’être duchesse s’accompagne d’une pression extrême et de beaucoup de stress.

Meghan Markle et le prince Harry se séparent du reste de la famille royale

Malgré le fait que tout le monde dans le monde savait que Meghan et le prince Harry n’étaient pas satisfaits de la vie royale, cela a quand même été une énorme surprise quand ils ont annoncé qu’ils quitteraient la famille royale. Selon Fox News, le départ – désormais surnommé «Megxit» – est intervenu à un moment où Meghan et le prince Harry voulaient désespérément échapper aux yeux vigilants des médias et d’autres commentateurs critiques.

Depuis le tout début de leur relation, le duc et la duchesse de Sussex font face à un scandale après l’autre. Meghan a été attaquée dans les médias pour ses compétences parentales à la naissance de Baby Archie, et elle a également pris beaucoup de recul concernant son drame familial.

Les choses ont pris une spirale descendante ces derniers mois lorsque le couple royal a été critiqué pour avoir utilisé les fonds des contribuables pour rénover leur somptueuse maison, et ils ont été intensément critiqués pour leur utilisation excessive d’avions privés l’été dernier.

Qu’est-ce que le scandale «Megxit» de Meghan Markle prouve d’elle?

Alors, maintenant que Meghan et le prince Harry ont officiellement démissionné en tant que membres de la famille royale, sur quoi se concentrent tant de personnes? Eh bien, selon MarketWatch, on a longtemps pensé que Meghan pensait qu’être royale élèverait son statut de célébrité. Beaucoup ont accusé la duchesse de vouloir être d’abord une célébrité et une seconde royale.

La duchesse de Sussex a été accusée de ne pas vraiment faire ce qui est le mieux pour les membres du public, mais plutôt de se considérer comme une célébrité d’abord et une seconde royale. Selon un commentateur royal, Meghan ne se rendait pas compte qu’être royale n’est «pas glamour» et qu’elle serait fondamentalement une «fonctionnaire» qui portait une «diadème».

Apparemment, les choses ne se sont pas passées comme Meghan l’avait espéré, et le scandale du «Megxit» en est une preuve solide.