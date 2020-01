Le scénariste diplômé Buck Henry est mort à 89 ans – / Film

Buck Henry, la légende de la comédie scénariste qui a écrit The Graduate et co-créé la série d’espionnage parodie Get Smart avec Mel Brooks, est décédée. Le double nominé aux Oscars était de 89.

Henry est décédé d’une crise cardiaque mercredi à l’hôpital de Los Angeles, a déclaré sa femme, Irene, au Washington Post. Il avait subi un accident vasculaire cérébral en novembre 2014.

Henry était connu pour apporter un côté satirique aux scénarios de The Graduate, What’s Up, Doc ?, To Die For et pour avoir co-créé la série télévisée NBC Get Smart avec Mel Brooks, qui a duré cinq saisons et a laissé une marque indélébile sur la pop. culture. Mais Henry était également un visage familier devant la caméra, apparaissant fréquemment à l’écran, peut-être le plus mémorablement en tant qu’animateur du samedi soir en direct à 10 reprises – le tout au cours des quatre premières années du spectacle de croquis de comédie.

Né Henry Zuckerman le 9 décembre 1930 à New York, Henry a obtenu son nom de son grand-père, surnommé Buck. Henry a commencé à écrire pour les émissions télévisées de Steve Allen et Garry Moore dans les années 1960 avant de décrocher sa grande pause en écrivant le scénario de The Graduate, le film de génération de Mike Nichols avec Dustin Hoffman, Katharine Ross et Anne Bancroft. Nichols et le producteur Lawrence Turman ont appelé Henry, alors non testé, pour donner un coup de poing au script de Calder Willingham pour The Graduate, mécontents de l’adaptation sombre de Willingham au roman de Charles Webb. Henry marquera sa première nomination aux Oscars pour ce scénario, gagnant plus tard un deuxième signe de tête pour la réalisation avec Warren Beatty pour le film Heaven Can Wait de 1978. Il a également remporté un Emmy en écriture en 1967 pour Get Smart et accumulé des dizaines d’autres récompenses et distinctions au cours de sa carrière de plus de 50 ans, y compris un Golden Globe, un prix du Festival du film de Venise, un BAFTA et des prix de la Writers Guild.

“Il n’était pas scénariste quand je lui ai demandé d’écrire le scénario. Il a improvisé la comédie », se souvient Nichols dans une interview accordée à Vanity Fair en 2008. «À ma connaissance, il n’avait rien écrit. Et j’ai dit: «Je pense que vous pourriez le faire; Je pense que vous devriez le faire. “Et il le pouvait, et il l’a fait.”

Mais Henry peut être mieux connu de cette génération pour ses apparitions à l’écran, devenant un pilier SNL bien-aimé au cours de sa première saison au début de 1976. Il est devenu la première personne à animer l’émission plus de cinq fois et était connu pour ses personnages comme le «Samouraï». »Intervieweur, effrayant Oncle Roy, un coordinateur de cascade sadique, et plus encore. Il a également joué dans des dizaines de films, dont beaucoup il a écrit, ainsi que des épisodes télévisés de Franklin & Bash, Law & Order: SVU, Hot in Cleveland et 30 Rock, récurrents en tant que père de Liz Lemon de Tina Fey.

Henry laisse dans le deuil son épouse, Irene. Il n’avait pas d’enfants.

