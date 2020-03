Le scénariste note les similitudes entre le film de 2011 et la pandémie de coronavirus

L’épidémie de coronavirus a maintenant complètement envahi bon nombre de nos vies. Au milieu de la folie, les cinéphiles se tournent vers le film Contagion 2011. Le scénariste derrière le film, Scott Z. Burns, a pris en compte les opinions d’experts et les recherches approfondies en santé publique pour écrire le film. Récemment, l’auteur a expliqué comment la pandémie de coronavirus de 2020 est à bien des égards similaire – et différente – au virus fictif qui se propage à travers le monde dans Contagion.

Un technicien de soutien clinique extrait des virus à partir d’échantillons sur écouvillon dans le laboratoire d’analyse des coronavirus de la Glasgow Royal Infirmary | Jane Barlow – Piscine WPA / .

Le scribe «Contagion» souligne des similitudes entre le film pandémique de 2011 et l’épidémie de coronavirus

Burns a récemment déclaré à Variety ce qu’il pensait de la réponse du gouvernement américain à l’épidémie de coronavirus. Le scénariste de Contagion a déclaré qu’il était «terrifié» lorsque l’administration Trump a dissous un groupe de travail essentiel sur la pandémie.

Réalisateur Steven Soderbergh, Marion Cotillard et Matt Damon assistent à la première de Contagion en 2011 | Michael Loccisano / .

Variety a également demandé à Burns quand il a commencé “à se rendre compte que Contagion avait tellement de parallèles avec le coronavirus. “

“C’est une question délicate pour moi”, a répondu le scénariste. Il a développé ses pensées:

Ce qui était vraiment important pour les scientifiques avec qui j’ai travaillé et Steven, c’est que ce que nous avons fait était leur meilleure estimation de ce qui se passerait en cas de pandémie. Nous ne l’avons pas vu avec le SRAS, car le SRAS a brûlé très rapidement. Mais je pense que nous aurions probablement emprunté la même voie si le SRAS, qui est également un coronavirus, avait pris ce genre de position.

Burns a également parlé à Slate de la relation entre Contagion et la pandémie actuelle. Il a dit qu’il n’était pas du tout surpris par les relations; il a toujours su qu’à terme, son scénario deviendrait une réalité:

… Il m’était très étrange, que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors de conversations avec des amis, que les gens me disent: «C’est étrangement pareil.» Et je ne trouve pas cela surprenant, car le les scientifiques à qui j’ai parlé, et il y en avait beaucoup, ont tous dit que c’était une question de temps, pas si.

Burns Burns Trump pour sa réponse à la pandémie de COVID-19

“Je n’ai pas été surpris que les scientifiques aient raison”, a déclaré Burns à Variety. «J’ai beaucoup de foi et de confiance dans la science. Il y a d’autres aspects qui ont été surprenants. »

Le scénariste de Contagion a expliqué comment ses recherches et son expérience en visitant le Center for Disease Control lors de l’écriture du film ont éclairé son point de vue sur le coronavirus.

«Je pense que par rapport à la vie réelle, j’avais passé suffisamment de temps au CDC pour savoir qu’il y avait vraiment des gens dévoués là-bas, attendant pour faire face à des problèmes comme celui-ci», a déclaré Burns à Variety. Qu’est-ce qui l’a surpris?

En tant que scénariste, je n’avais pas envisagé ce qui se passerait dans une administration où nous financerions la santé publique et la préparation à une pandémie et la science, et irions plus loin et discréditeraient les responsables de la santé qui tentaient de nous protéger. C’était quelque chose, en tant que scénariste, que je n’aurais jamais pu prévoir.

Scott Z. Burns en 2013 | Dominique Charriau / WireImage

Cependant, le scénariste de Contagion a laissé Slate avec un message positif. Il a de l’espoir pour l’avenir de la pandémie. Burns a déclaré à Slate:

Je suis encouragé par la capacité des scientifiques à trier ces choses, et je suis reconnaissant que le taux de mortalité de ce virus ne ressemble pas à celui du film. Je crois que nous réglerons cela.