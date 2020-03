Le scepticisme de Simon Pegg Star Trek concernant les suites se poursuit – / Film

Tandis que Star Trek connaît une résurgence sur la plate-forme de streaming CBS All Access avec des émissions comme Discovery et Picard, la franchise de science-fiction bien-aimée a rencontré des turbulences importantes lors du lancement d’un autre long métrage. Simon Pegg, qui a joué Montgomery “Scotty” Scott dans les trois films Trek les plus récents et co-écrit Star Trek Beyond de 2016, a déjà exprimé ses doutes quant à la poursuite de plus de suites, et dans une nouvelle interview, il reste sceptique quant aux chances que ses co-stars se réuniront pour une autre entrée.

Mais alors qu’il ne semble pas retenir son souffle pour plus de Trek, il semble excité par Mission: Impossible 7 et 8, scénariste / réalisateur Christopher McQuarrieLes suites d’espionnage qui devraient tourner dos à dos. Lisez les dernières citations de Pegg ci-dessous.

Tout en faisant la promotion de son nouveau film Lost Transmissions, Pegg s’est entretenu avec GamesRadar + et Total Film et a donné la dernière mise à jour sur un possible Star Trek 4 qui réunirait théoriquement le J.J. Abrams-era acteurs:

“Je ne sais pas. Le fait est que les films Star Trek ne rapportent pas de l’argent à Marvel. Ils gagnent peut-être 500 millions de dollars au maximum, et en faire un maintenant, sur l’échelle qu’ils se sont fixée, est de 200 millions de dollars. Il faut faire trois fois cela pour faire du profit. Je ne me sens pas comme le dernier… Ils n’ont pas vraiment profité du 50e anniversaire. le [studio executives] à l’époque laissé tomber le ballon sur la promo du film. Et nous avons perdu de l’élan. Je pense que perdre Anton [[Yelchin]a été un coup dur pour notre petite famille, et notre enthousiasme à en faire une autre aurait pu en être affecté. Je ne sais donc pas. “

La prise de “Paramount n’a pas commercialisé le film correctement” de Pegg n’est pas nouvelle – il l’a dit dans des interviews précédentes – et il n’a pas tort. Star Trek Beyond aurait dû être un succès beaucoup plus important qu’il ne l’était, d’autant plus qu’il s’agit d’un film bien meilleur que le dérivé bien trop dérivé de Star Trek Into Darkness. Et je pense qu’il a également raison au sujet de la mort tragique d’Anton Yelchin à un âge beaucoup trop jeune, ayant un impact, tacite ou autre, sur toutes les personnes impliquées dans les films. Un autre film Trek avec cette distribution, mais sans Chekov innocent et aux yeux écarquillés de Yelchin, ne se sentirait pas bien. Je suppose que c’est une bonne chose, alors, que le plan du film de Star Trek de Noah Hawley semble être d’apporter un tout nouveau casting.

Mais ce n’est pas la seule franchise Paramount majeure avec laquelle Pegg est impliqué. Il revient pour reprendre son rôle de gourou de la technologie du FMI Benji dans Mission: Impossible 7, et dans cette même interview, il a révélé que «l’arc de Benji pour les deux prochains films est vraiment intéressant» et qu’il a «vu le grand plan pour les prochains films d’un an et demi, et c’est complètement fou. ” Mec, j’ai hâte de voir ces films. Et j’aime en quelque sorte que Pegg n’ait vu que le plan pour les prochains films d’un an et demi et non les deux. Christopher McQuarrie fait ces films voler par le siège de son pantalon (à ne pas confondre avec Tom Cruise, qui volerait probablement littéralement dans les airs avec un pantalon d’avion si c’était vraiment une chose), donc la moitié manquante ne fait probablement même pas existent encore. Si un autre cinéaste ou franchise adoptait cette approche, je serais un peu inquiet. Mais McQuarrie a prouvé à maintes reprises qu’il prospère dans ces conditions, et son travail n’en souffre jamais.

Mission: Impossible 7 arrive dans les salles le 23 juillet 2021 et Mission: Impossible 8 suivra 5 août 2022.

Articles sympas du Web: