Le script original de la montée de Skywalker a confirmé que Palpatine était un clone

Star Wars: The Rise of Skywalker peut être essentiellement fait avec sa course théâtrale. Pourtant, ce n’est qu’à la fin que les fans commencent à comprendre certains des points les plus fins de l’histoire du film. Après tout, le film n’offrait certainement pas grand-chose d’explication. Pas étonnant que ses critiques aient mal reflété la grande finale de la saga Skywalker.

Le retour surprise de l’empereur Palpatine (Ian McDiarmid) est facilement l’un des aspects les plus conflictuels du film. The Rise of Skywalker offre des réponses énigmatiques sur la façon dont son retour est possible. Pourtant, grâce à la prochaine romanisation du film, les fans savent maintenant que Palpatine à l’écran était en fait un clone de feu Sith Lord.

Maintenant, McDiarmid lui-même a confirmé que le script original du film a révélé la vraie nature de son personnage dans les premières minutes.

[Spoiler alert: This article contains MAJOR spoilers for Star Wars: The Rise of Skywalker. Read at your own risk.]

Ian McDiarmid à la première européenne de «Star Wars: The Rise of Skywalker» | Gareth Cattermole / . pour Disney

“Star Wars: The Rise of Skywalker” a révélé le grand plan de Palpatine

Dans cette première bande-annonce de Star Wars: The Rise of Skywalker, le signature de Palpatine a surpris les fans. Avec le retour du méchant un élément clé du marketing, il est logique alors que le film lui-même ne perd pas de temps pour l’atteindre. En fait, toute la rampe d’ouverture dépend du message de Palpatine d’au-delà de la tombe. “Les morts parlent!”

Ainsi, alors que nous suivons Kylo Ren (Adam Driver) dans une quête vers Exegol, il se retrouve face à face avec une Palpatine décrépite. Cette fois, le Seigneur Sith semble encore pire que dans Retour du Jedi, une coquille à moitié vivante de son ancien moi. Palpatine proclame avec fierté qu’il a maîtrisé le Premier Ordre tout le temps. Et les fans voient une cuve de clones pour confirmer qu’il a fait Snoke.

Palpatine fait une référence désinvolte à sa propre mort et vante à nouveau les capacités «contre nature» du Côté Obscur. Mais il n’a jamais dit à Kylo ou à nous comment il avait survécu aux événements du Retour des Jedi. Au lieu de cela, nous apprenons qu’il a tranquillement construit une flotte entière de Star Destroyers armés de la technologie Death Star. Parce que les deux films précédents n’ont pas organisé son retour, The Rise of Skywalker aurait dû clarifier la vérité derrière le rôle de Palpatine.

Ian McDiarmid a confirmé que le clone révélé était dans le script original

Lors d’une récente apparition au Comic Con Brussels, McDiarmid a parlé avec éloquence de la façon dont le retour choquant de Palpatine recontextualise la saga. Après tout, il est la «menace fantôme» de l’épisode I.

«Parlez de pouvoir. Si vous pensez en arrière, et je suis sûr que vous le ferez, pour les regarder dans le bon ordre, cela se retrouve dans tous les films, ce sentiment de mal », a déclaré McDiarmid. «Dans un sens, quand tout le monde commet un mauvais acte, c’est à cause de ce personnage, de cette influence. Soit en public, soit en privé. »

The Rise of Skywalker tente de lier la saga en positionnant Palpatine comme le visionnaire maléfique dont l’héritage sombre est étroitement lié à celui de la famille Skywalker. Bien qu’une idée prometteuse en théorie, l’exécution n’est pas à la hauteur de la coupe finale du film. Pourtant, McDiarmid a déclaré que la révélation de Palpatine était censée être beaucoup plus simple.

À un moment donné, le script avait la ligne dans cette première scène avec Adam [Driver]. Quand il dit: «Vous êtes un clone», et j’ai dit, dans ce script original, qui n’est plus avec nous, «Plus qu’un clone. Moins qu’un homme. ” Ce qui me semblait vraiment le résumer. Parce que nous savons que la caméra est déjà passée devant le réservoir de clones dans lequel il existe différentes versions de Snoke. »

Nous n’avons aucune indication de la raison pour laquelle la ligne a été coupée. Probablement, le réalisateur J.J. Abrams l’a coupé dans un effort pour dépasser un peu plus rapidement ce qui est essentiellement le prologue du film. Pourtant, de nombreux fans conviennent probablement que laisser ce bref échange intact aurait fait que The Rise of Skywalker se sentait un peu moins en désordre.

La meilleure chose que Lucasfilm puisse faire est de repartir à neuf avec de nouvelles histoires

Avec un peu de chance, après Star Wars: The Rise of Skywalker, Lucasfilm quittera définitivement la lignée centrale de la saga. Entre la confusion de Palpatine et le nettoyage apparent de Reylo, The Rise of Skywalker a encore compliqué une histoire déjà compliquée. La réponse des fans et des critiques révèle une soif d’histoires fraîches se déroulant dans l’univers Star Wars.

La série Disney + The Mandalorian est un pas dans la bonne direction. Le spectacle s’appuie sur une tradition établie sans s’appuyer sur des personnages que nous connaissons. Il élargit l’univers, dans un sens, un peu comme la plupart des romans Star Wars. Mais une retombée sur le monde caché des Sith d’Exegol – comme présenté dans The Rise of Skywalker – n’est probablement pas la meilleure idée, tout bien considéré.