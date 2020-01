Le SCT renouvelle son père américain! pour deux saisons de plus

TBS renouvelle papa américain! pour deux saisons de plus

La date limite apporte un mot Père américain! a été renouvelé pour deux saisons supplémentaires au SCT. La comédie animée pour adultes de Seth MacFarlane atteindra son 300e épisode cette année et a été un artiste de notation constamment solide pour le réseau, atteignant un public de près de 18 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes TBS dans sa 16e saison en cours. Les deux derniers épisodes de la saison 16 devraient être diffusés cette année en même temps que la première de la saison 17.

“Père américain! a franchi une étape incroyable », a déclaré Brett Weitz, directeur général de TNT, TBS et truTV. «Matt et Brian sont de brillants écrivains qui livrent toujours trop sur de grandes comédies et des absurdités encore plus grandes. Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée en offrant aux fans dévoués deux saisons supplémentaires de la famille Smith », a déclaré Brett Weitz, directeur général de TNT, TBS et truTV.

Co-créé par MacFarlane, Mike Barker et Matt Weitzman, Père américain! se concentre sur l’agent super patriotique de la CIA Stan Smith (exprimé par MacFarlane) et les mésaventures de sa famille non conventionnelle à Langley Falls, en Virginie. Stan applique les mêmes mesures drastiques que celles utilisées dans son travail à la CIA dans sa vie de famille, où l’épouse béatement inconsciente de Francine (Wendy Schaal), a une loyauté sans faille qui la rend aveugle à son arrogance sans vergogne. Sa fille militante de gauche Hayley (Rachael MacFarlane), cependant, ne le laisse pas partir aussi facilement – et sait comment appuyer sur les boutons de son père. Le frère de Hayley est Steve (Scott Grimes), un geek encore confiant, un enfant qui passe son temps à jouer à des jeux vidéo et qui est obsédé par le sexe opposé.

La famille Smith est complétée par deux membres plutôt non conventionnels: Roger (MacFarlane), un extraterrestre impertinent, sarcastique et systématiquement inapproprié, et Klaus (Dee Bradley Baker), un poisson rouge affamé d’attention avec le cerveau d’un skieur olympique allemand.

La comédie animée irrévérencieuse, satirique et primée est produite par le co-showrunner Brian Boyle avec les créateurs MacFarlane et Weitzman.