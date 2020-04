Le secret de grand-mère! Élimine naturellement les taches du visage avec de l’huile de coco et du citron

Sois belle! Enlevez les imperfections de votre peau sans l’endommager naturellement

12 avril 2020

Les taches sont l’une des imperfections les plus courantes qui peuvent être subies sur le visage, bien qu’elles soient impossibles à prévenir, si elles peuvent être rincées et même éliminées complètement.

C’est pourquoi nous avons apporté à cette opportunité l’un des meilleurs remèdes maison pour éliminer les taches gênantes sur la peau.Ce traitement contient également une forte quantité de vitamine C qui protège la peau et empêche l’apparition de nouvelles taches.

Masque à l’huile de coco et citron

Ce traitement est idéal pour traiter l’assombrissement de la peau sans la maltraiter ni l’endommager, car l’huile de coco est l’un des meilleurs hydratants naturels que vous puissiez trouver, il empêche également le citron d’irriter la peau.

Ingrédients:

Huile de coco

Jus de citron

préparation

Tout ce que vous avez à faire est de mélanger le citron et l’huile dans un récipient, puis appliquez-le sur le visage et laissez-le pendant 15 minutes et enfin rincez-le avec beaucoup d’eau tiède.

Remarque:

Il est recommandé d’utiliser ce traitement la nuit car l’exposer au soleil pourrait provoquer plus de taches.

