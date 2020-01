Le secret de Lisa Vanderpump Kristen Doute s’expose enfin

Lisa Vanderpump et Kristen Doute de Vanderpump Rules ont une relation difficile. La première était la patronne de cette dernière lorsqu’elle était employée au restaurant SUR jusqu’à ce qu’elle soit licenciée pour avoir causé trop de drame. Ils se sont tous deux notablement écartés du chemin, même si Vanderpump est un producteur de la série. Maintenant, Doute dévoile un secret de Vanderpump que peu de gens connaissaient.

Kristen Doute et Lisa Vanderpump | Nicole Weingart / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . /

Dans une interview avec People TV, Doute a déclaré que Vanderpump est un grand chanteur.

“Je ne sais pas si les gens savent quelle merveilleuse chanteuse elle est”, a révélé la créatrice de t-shirts. «Il y a bien longtemps, à la veille des règles de Vanderpump, quand je travaillais à SUR, peut-être en 2007 ou en 2008, elle et Pandora et le mari de Pandora, Jason et Ken, ils avaient des amis différents qui venaient au restaurant et jouaient de la guitare. J’ai visité la maison de Lisa quand elle et Pandora ont joué du piano ensemble et chanté. “

Doute a dit qu’elle voulait ivre Vanderpump et faire du karaoké.

Lisa Vanderpump face à la critique

Vanderpump est au milieu d’une controverse après que deux des acteurs de Vanderpump Rules ont été exposés. Max Boyens et Brett Caprioni ont un passé horrible de tweets se moquant des minorités et utilisant des insultes raciales. Les deux nouveaux arrivants de Bravo se sont excusés pour leurs messages, mais les fans n’ont pas été aussi indulgents.

En tant que productrice exécutive, les fans croient que Vanderpump a plus d’influence dans les décisions de casting car ils auraient mis en commun des employés existants dans ses restaurants. Dans les excuses du restaurateur, aucune mention n’a été faite à Boyens et Caproni, exaspérant les fans.

“Je ne cautionne aucun des commentaires odieux formulés dans le passé par Max et Brett et je suis heureux qu’ils comprennent la gravité de leurs délits et aient montré le plus grand remords et contrition”, a déclaré Vanderpump à People. «J’embrasse une communauté de diversité et ne tolère pas le fanatisme sous quelque forme que ce soit au sein de mon lieu de travail. Max et Brett ont tous deux honte à juste titre de leur arrogance désagréable chez les adolescents et de leur emploi occasionnel de termes inacceptables. Alors que les deux sont maintenant devenus adultes, ils ont exprimé des remords pour leurs déclarations diffamatoires imprudentes antérieures. »

Vanderpump pense que les excuses données par les garçons ont été suffisantes pour avancer, ce que de nombreux fans ne pensent pas suffisant.

«Je crois sincèrement que les deux ont appris le pouvoir et l’impact des mots, et j’ai tout espoir que ce sera une leçon de vie pour eux alors que nous entrons dans cette nouvelle décennie», a ajouté Vanderpump.

Lisa Vanderpump à l’arrêt de ‘RHOBH’

Vanderpump a non seulement eu des problèmes avec le casting des règles de Vanderpump, mais elle a également eu des retombées avec toutes les femmes de RHOBH. Après avoir senti que le casting l’attaquait à un moment bas de sa vie, elle a décidé de quitter.

«J’ai passé un bon moment sur Housewives», a déclaré Vanderpump à People. “Mais d’avoir de la négativité à un moment de ma vie où je devais essayer d’être positif … J’ai décidé que c’était fini.”

Vanderpump venait de vivre la mort de son frère lorsqu’elle a commencé à filmer RHOBH. Avec le recul, Vanderpump pense qu’elle aurait dû prendre du recul.

“Je n’aurais même pas dû m’engager à faire cette saison”, a-t-elle déclaré. «Si j’avais eu le choix, je me serais simplement vautré dans le chagrin. Je n’étais pas prêt. “

Vanderpump Rules est diffusé le mardi à 21 h. ET sur Bravo.