«Le secret de Puente Viejo» signe Glòria Serra, Cristina Pedroche et Roberto Brasero pour leur grande finale

L’une des fictions quotidiennes les plus mythiques de notre petit écran dit au revoir pour toujours ce printemps. Antena 3 diffusera dans quelques semaines la grande finale de “The Secret of Old Bridge”, série produite par Boomerang TV pour la chaîne. Le projet clôture son parcours dans la chaîne Atresmedia après plus de 2300 épisodes diffusés et le fait avec une dernière saison pleine de retours de personnages mythiques, avec de nombreuses surprises pour ses fans et enfin la découverte de la grande énigme de la série: Quel est le vrai secret que Puente Viejo cache? Le dernier tronçon de la série à succès a déjà commencé, sans aucun doute.

Glòria Serra, Cristina Pedroche et Roberto Brasero

L’une des surprises que l’équipe a réservée à l’équipe de fiction est la présence de trois visages très proéminents de l’équipe Antena 3 et laSexta. Au fur et à mesure que Ten Minutes avance; Glòria Serra, Cristina Pedroche et Roberto Brasero participeront aux derniers épisodes de «Le secret du vieux pont». Atresmedia aurait commandé cinq épisodes supplémentaires à ceux initialement prévus et dans ceux-ci, ils seront dans lesquels nous verrons les trois visages d’Atresmedia, qui s’éloignera de leurs rôles habituels pour se mettre à la place des habitants de la ville la plus célèbre sur le petit écran.

Ce seront vos personnages

De cette façon, Pedroche et Brasero deviendront deux voyageurs qui arriveront à Puente Viejo et auront une confrontation tendue avec Onesimus. De son côté, le présentateur de ‘Research Team’ deviendra une actrice qui se rendra dans la célèbre ville pour participer à un casting. Obtiendra-t-il le rôle souhaité? Va-t-il finir par s’installer sur place? Finirez-vous par découvrir un désordre à Puente Viejo? Dans le test que réalisera son personnage, utilisera-t-il le ton caractéristique du journaliste dans ses reportages sur laSexta? Il est clair que nous saurons tout lorsque cette grande fin de la fiction produite par Boomerang TV sera diffusée.

Le tournage de la fiction se terminera en avril selon Ten Minutes, il est donc estimé que la série dit au revoir pour toujours avant l’été. Pour accompagner ce grand résultat, Atresmedia a avancé que ses managers préparent déjà une campagne spéciale qui clôturera le projet avec style. Le groupe de communication veut honorer ce qui a sans aucun doute été l’un de ses projets de fiction les plus importants car, au-delà de sa performance dans notre pays, il est devenu un véritable succès à l’étranger, ayant été délivré avec succès dans plus de 60 pays différents, parmi lesquels l’Italie se démarque, où sous le nom de «Il secreto», elle est devenue l’une des séries les plus regardées de ce pays.

