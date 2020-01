Le secret de Sarah Jessica Parker pour son mariage de longue durée à Hollywood

Sarah Jessica Parker est l’une des actrices les plus élégantes et admirées d’Hollywood. Son rôle de longue date dans la série à succès Sex and the City a propulsé sa célébrité dans les années 90 et dans les années qui ont suivi, elle s’est révélée être une force avec laquelle il faut compter – à la fois en termes d’industrie du style et de divertissement. . Parker (également connu sous le nom de SJP) fait partie de l’un des mariages les plus réussis du monde du spectacle. Son partenariat de plusieurs décennies avec Matthew Broderick est discret mais clairement très heureux.

Quand Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick se sont-ils mariés?

L’histoire d’amour de Parker et Broderick remonte à 1991, quand ils se sont rencontrés après avoir été créés par l’un des frères de Parker. Les deux ont commencé à sortir ensemble tout de suite, partageant un amour mutuel pour le théâtre.

Comme Parker l’a rappelé plus tard: «Tout ce que nous avons toujours voulu, c’était être de bons acteurs de travail. Nous ne pensions ni à la célébrité ni à l’argent car, honnêtement, l’argent n’a jamais fait partie du rêve. ”

En 1997, Parker et Broderick ont ​​organisé un mariage surprise, invitant une centaine de leurs amis et de leur famille les plus proches. Parker, un passionné de style classique même à l’époque, a choisi une robe à volants noire chic plutôt que le blanc de mariée traditionnel.

La robe a dû leur porter chance, car, vingt-deux ans plus tard, Broderick et Parker restent heureux en mariage. Les deux parlent rarement de leur mariage secret, bien que Parker ait partagé une ou deux images de leur grand jour sur les réseaux sociaux de temps en temps.

Combien d’enfants ont Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick?

En 2002, Parker et Broderick ont ​​accueilli leur premier enfant, un fils nommé James Wilkie. Parker et Broderick étaient tous deux d’énormes stars à cette époque, Parker étant devenu célèbre sur Sex and the City et Broderick acclamé Broadway dans «The Producers».

Pendant quelques années, ils étaient une famille heureuse de trois personnes. Puis, en 2009, Parker et Broderick ont ​​surpris leurs fans en accueillant des filles jumelles, nées par mère porteuse.

Les jumelles, Marion et Tabitha, restent pour la plupart hors du feu des projecteurs, même si elles sortent parfois en famille. Parker et Broderick préfèrent faire leur parentalité sous le radar et parlent rarement de la façon dont ils élèvent leurs enfants.

Si les deux envisagent d’avoir plus d’enfants, ils ne l’ont pas mentionné. Il semble que la famille de cinq personnes soit plus que satisfaite de la situation actuelle.

Comment Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick restent-ils heureux ensemble?

Plus de vingt ans après leur premier croisement, Parker et Broderick restent un exemple parfait d’un mariage hollywoodien qui, en quelque sorte, fonctionne à merveille. Parker, en parlant du tournage de sa série HBO Divorce, a déclaré que les problèmes que traversait son personnage étaient “fantastiquement et heureusement inconnus”.

Au contraire, elle et Broderick ont ​​une union heureuse, rythmée par des soirées de rendez-vous occasionnelles et beaucoup de rires. Récemment, Parker a parlé de son mariage avec Broderick, révélant que même si leurs horaires étaient très chargés, jonglant avec des carrières d’acteur et trois enfants, ils essayaient toujours de trouver du temps pour sortir en ville.

“Nous aimons aller au théâtre, nous aimons manger, nous aimons être avec nos amis”, a déclaré Parker.

Elle n’a pas peur non plus de louer son mari, révélant que: «J’ai eu de la chance. Les relations sont difficiles. J’ai toujours senti que je voulais investir davantage. Je l’aime et je pense qu’il est brillant. ”

Pour sa part, Broderick reste profondément amoureux de sa talentueuse épouse, déclarant: «Nous avons tous deux le même sens de l’humour. C’est bon d’être de vrais amis. ”

Il est clair que quelles que soient les difficultés que les deux pourraient rencontrer à Hollywood, ils sont aussi attachés l’un à l’autre et à leur mariage que le jour où ils ont prononcé leurs vœux.