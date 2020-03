Le Seigneur des Anneaux d’Amazon suspend le tournage en Nouvelle-Zélande en raison d’un coronavirus

En dépit d’avoir seulement huit cas d’infection à coronavirus, La Nouvelle-Zélande a appliqué les “restrictions frontalières les plus strictes” au monde, comme Sky recueille. La plus notoire de ces mesures est l’isolement obligatoire de quatorze jours pour quiconque pénètre dans le pays océanique, dont l’industrie, comme c’est le cas dans le reste des territoires, subira un revers majeur dans les semaines à venir. En ce qui concerne l’audiovisuel, l’une des entreprises les plus remarquables que la Nouvelle-Zélande avait attirées était le tournage du film “ Le Seigneur des anneaux ” d’Amazon, qui a dû arrêter les caméras avant les restrictions motivées par COVID-19.

Sam dans “Le retour du roi”

Comme des dizaines d’autres séries, la production de Prime Video n’a eu d’autre choix que de paralyser son enregistrement en raison des mesures préventives appliquées à la menace du coronavirus. Dans le cas de l’ambitieuse immersion de Tolkien dans le monde, cette suspension touche environ 800 travailleurs impliqués dans la production, comme le rapporte The Hollywood Reporter, qu’ils n’ont pas pu reprendre leur travail ce lundi 16 mars.

En principe, cette détention s’étalera sur deux semaines, mais il n’y a toujours pas de date fixe de retour au travail. Cependant, aucun des nombreux participants à la production n’aurait été testé positif pour le coronavirus, ce qui en ferait une décision préventive, dans le but de “réduire la densité de population dans nos communautés et nos activités quotidiennes, pour aider à réduire la propagation du virus“comme le dit la déclaration.

La paralysie de la fiction télévisuelle

‘Le Seigneur des Anneaux’ n’avait pas encore de date de sortie sur Amazon, mais devait être lancé en 2021. Ce revers pourrait impliquer un retard dans leur arrivée, comme cela se produira probablement avec d’autres séries qui ont dû geler leur tournage respectif pour la même raison, comme ‘Atlanta’ ou ‘Stranger Things’, ou d’autres qui ont reporté le début de leur enregistrement, comme «Euphoria» ou «poupée russe».

.