Le seigneur des anneaux et le sorceleur arrêtent la production pendant deux semaines

Lord of the Rings & The Witcher Saison 2 arrêtant la production pendant deux semaines

Trois semaines après Le sorceleur a commencé sa deuxième saison de production, Deadline annonce que Netflix a décidé de faire de même avec d’autres studios et streamers alors qu’ils arrêtent officiellement la production de leur série fantastique dirigée par Henry Cavill pour une durée de deux semaines.

En outre, le point de vente rapporte également qu’Amazon a suspendu la production de leur adaptation en série très attendue de J.R.R. Tolkien’s Le Seigneur des Anneaux, actuellement en tournage en Nouvelle-Zélande où des contrôles frontaliers sévères ont récemment été appliqués. L’annonce a été relayée par GSR Productions par le biais d’une note de service où le personnel a déclaré “Il n’y a pas de réponse claire à quand nous reprendrons.”

Le hiatus temporaire de production est, bien sûr, en ligne avec les efforts d’Hollywood pour lutter contre la propagation du COVID-19 (anciennement appelé Coronavirus) alors que la pandémie continue d’affecter le monde.

CONNEXES: Nightmare of the Wolf: The Witcher Anime Film in the Works at Netflix

“Nous avons pris la décision, effective immédiatement, de suspendre la production pendant deux semaines pendant cette période difficile … cela donnera à chacun le temps de prendre des décisions éclairées sur la façon d’aller de l’avant”, Un membre de Le sorceleur L’équipe de production a déclaré dans un communiqué. «Le coronavirus a soulevé des problèmes difficiles pour tous ceux qui travaillent sur des décors pour Netflix. Nous sommes très reconnaissants pour tout le travail que tout le monde a accompli pour assurer la sécurité des acteurs et des équipes pendant cette pandémie. »

Basé sur la série fantastique la plus vendue d’Andrzej Sapkowski, Le sorceleur est une histoire épique du destin et de la famille. Geralt de Rivia, un chasseur de monstres solitaire, peine à trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes. Mais lorsque le destin le précipite vers une puissante sorcière et une jeune princesse au secret dangereux, les trois doivent apprendre à naviguer ensemble sur le continent de plus en plus volatil.

La série met en vedette Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia, Freya Allan dans le rôle de la princesse Ciri, Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer de Vengerberg, MyAnna Buring dans le rôle de Tissaia et Joey Batey dans le rôle de Jaskier. La saison 2 comprendra également le retour de Tom Canton comme Filavandrel, Lilly Cooper comme Murta, Jeremy Crawford comme Yarpin Zigrin, Eamon Farren comme Cahir, Mahesh Jadu comme Vilgefortz, Terence Maynard comme Artorius, Lars Mikkelson comme Stregobor, Mimi Ndiweni comme Fringilla Vigo, Royce Pierrseson comme Istredd, Wilson Radjou-Pujalte comme Dara, Anna Shaffer comme Triss Merigold et Therica Wilson Read comme Sabrina.

Les huit épisodes de la première saison sont déjà disponibles en streaming sur Netflix.

CONNEXES: Le casting principal de la série Lord of the Rings sur Amazon

Le mémo de GSR Productions sur la suspension temporaire de la production de la série Le Seigneur des Anneaux se lit comme suit:

“Dans une abondance de prudence, UAP [Untitled Amazon Project] a suspendu la production pour les deux (2) prochaines semaines à compter du lundi 16 mars. Cela se fait dans un environnement où les restrictions de voyage visant le contrôle de Covid-19 sont émises quotidiennement par la Nouvelle-Zélande et la plupart des autres pays.

[Cast and Crew were directed to] ne pas se présenter au plateau ou au studio sans l’autorisation expresse de votre superviseur…[This shutdown is done to] minimiser le stress sur les ressources et les infrastructures qui nous entourent en faisant notre part pour réduire la densité de la population dans nos communautés et nos activités quotidiennes, dans les efforts pour aider à réduire la propagation du virus… Nous fournirons des mises à jour tout en continuant à évaluer les tendances et les développements. »

Le très attendu le Seigneur des Anneaux La série se déroulera au deuxième âge. Cela place environ 3000 ans d’histoire entre la série et le début de Le Seigneur des Anneaux. Les fans occasionnels ne le savent peut-être pas, mais Jackson’s Communauté des anneaux dépeignait en fait la fin du deuxième âge, lorsque la dernière alliance des elfes et des hommes affronta les forces de Sauron. Le deuxième âge a couvert près de 3 441 ans, et il a commencé après le bannissement de Morgoth, le seigneur des ténèbres avant Sauron. Il y a beaucoup de potentiel d’histoire à cette époque, y compris la montée de Sauron, la création du One Ring et l’émergence des Ringwraiths.

le le Seigneur des Anneaux La série est produite par Amazon Studios en coopération avec le Tolkien Estate and Trust, HarperCollins et New Line Cinema. Il devrait faire ses débuts en 2021.