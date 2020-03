Le Sénat renvoie l’initiative sur 30% du contenu national sur les plateformes numériques aux commissions

Víctor Ballinas et Andrea Becerril

Journal La Jornada

Vendredi 20 mars 2020, p. 6

Face aux protestations du PRI et du PAN sur les irrégularités avec lesquelles il a été approuvé un jour plus tôt en commissions, le Sénat a abaissé l’avis, qui était déjà prêt à être discuté, dans lequel il est établi que les plateformes numériques – Netflix, Amazon, YouTube et autres – devront inclure 30% de la programmation nationale.

La question a déclenché un vif débat lors de la session d’hier, qui a forcé le président de la Commission des finances, le Morenoista Alejandro Armenta, à s’excuser d’avoir offensé la sénatrice du PRI Vanessa Rubio, qui n’était pas en séance plénière, pour cause de maladie.

PRI et MC ont insisté en plénière sur le fait que l’avis sur les réformes de la loi fédérale sur les télécommunications et la radiodiffusion et la loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de sorte que les plateformes numériques incluent 30% de la programmation nationale, a été voté sans quorum légal.

Armenta a demandé au président du Sénat, Mónica Fernández, de renvoyer l’avis aux commissions pour reprendre la procédure législative. La plénière a voté en sa faveur. Les commissions se sont réunies la nuit pour l’approuver.

De même, le coordinateur, Ricardo Monreal, a souligné qu’il s’agit d’une réforme importante qui doit être abordée dans les prochains jours, après un accord avec l’opposition, car en ce moment les plateformes numériques peuvent traduire à cent pour cent des films étrangers et rien cela les oblige à inclure un pourcentage d’artistes cinématographiques nationaux et locaux.

En temps de crise, où il n’y a pas de football, de spectacles ou de films, les citoyens regardent Neflix et d’autres plateformes.

L’initiative, dont il est l’auteur, a-t-il souligné, nécessite l’embauche d’artistes nationaux et aussi le renforcement de la cinématographie nationale.

D’autre part, au cours de la session, le Sénat au complet a approuvé des réformes de l’article 8 de la loi fédérale sur la cinématographie pour établir que tous les films projetés au Mexique soient sous-titrés en espagnol.

L’avis, présenté par les Commissions unies de la radio, de la télévision et de la cinématographie et des études législatives, considère tout d’abord que cette réforme est d’une grande importance pour un groupe vulnérable de la société.

Revendication de droits

Martí Batres Guadarrama, sénateur de Morena, a souligné avant la session plénière qu’avec l’approbation de l’avis, des progrès sont réalisés dans la revendication des droits et dans l’étendue des avantages de la culture pour divers secteurs de la société. Il s’agit de tous ceux qui aiment les arts du cinéma, a-t-il déclaré.

Les films projetés dans les cinémas du territoire national doivent avoir des sous-titres en espagnol, y compris ceux parlés dans une langue étrangère et en espagnol, ainsi que ceux doublés en espagnol.

Cela ouvrirait les portes du cinéma mexicain à un marché supplémentaire de 2,4 millions de Mexicains souffrant d’un certain type de déficience auditive, renforçant les recettes au box-office du cinéma national.

De plus, les personnes malentendantes pourront profiter du septième art en incorporant des éléments accessibles dans les films.

Il s’agit, sans aucun doute, de garantir le meilleur intérêt dans un monde global basé sur la promotion des droits de l’homme des personnes handicapées à l’échelle mondiale, rappelle l’avis, approuvé hier et transmis à la Chambre des députés.

