Le SEP avance et rallonge les vacances de Pâques à cause du coronavirus

Le ministère de l’Éducation publique a annoncé les mesures préventives qu’il prendra contre le coronavirus (Covid-19). Alors que différentes universités mexicaines ont estimé que le moment de suspendre les cours n’est pas encore venu, le SEP a déterminé qu’il ferait avancer les vacances de Pâques, et que d’une durée d’une semaine elles dureraient un mois entier. Cela a été décidé en collaboration avec le ministère de la Santé.

Le Secrétaire à l’éducation publique et le Secrétaire à la santé ont déterminé que la meilleure mesure préventive pour COVID-19 serait de faire avancer les vacances de Pâques et de les prolonger de quelques semaines. Maintenant commencera le 20 mars et se terminera jusqu’au 20 avril.

«Nous allons avancer les vacances scolaires de Pâques, à partir du dernier jour d’école. Le dernier jour d’école est le 20 mars et nous reviendrons le 20 avril », a commenté Esteban Moctezuma Barragán, le secrétaire à l’Éducation.

À l’origine, les vacances de Pâques duraient du 03 au 20 avril, pour un total de 15 jours. Il est vrai qu’avec la modification, cela ressemble plus à des vacances d’été, mais le secrétaire à la Santé a souligné que cette mesure est prise pour que les étudiants restent isolés et prennent les autres mesures correspondantes pour éviter la contagion par le coronavirus.

«Nous voulons souligner que l’isolement préventif est recommandé à tout le monde. Ce n’est pas qu’ils partent en vacances et que tout le monde se rassemble pour profiter des vacances, car ce qu’ils veulent faire c’est éviter la proximité, c’est l’isolement préventif. Et c’est tout ce que les mères et les pères vont dire au cours de la prochaine semaine d’école “, a-t-il souligné.

De plus, le secrétaire a signalé que des filtres sanitaires seront installés à l’intérieur des salles de classe afin que les élèves se désinfectent constamment les mains. Finalement les parents ou les tuteurs devront signer un «filtre de responsabilité» indiquant que leurs enfants se sont lavé les mains en quittant la maison et qu’ils ne présentaient pas de symptômes tels que de la fièvre et une toux sèche au moment de quitter l’école.

